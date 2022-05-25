解放军在台周边军演：对“美台勾连活动”严正警告

中国大陆解放军东部战区近日在台湾周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练，东部战区新闻发言人施毅说，这是对近期美台勾连活动的严正警告。

据东部战区微信公众号发布的消息，施毅指责美国在台湾问题上说一套做一套，频频给台独势力壮胆打气，“这是虚伪的、徒劳的，只会把局势引向危险境地，自身也将面临严重后果”。

他强调，台湾是中国的一部分，战区部队有决心有能力挫败任何外部势力干涉和台独分裂图谋，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。

台海紧张局势本周因美国总统拜登在台湾问题上丢出的震撼弹再度升温。拜登本周一访日时表明，如果中国大陆武力犯台，美国愿意动用军力保卫台湾。

白宫发言人随后澄清美国的一中政策与对台承诺不变，美国防长奥斯汀也作出澄清，强调美国过去数十年的“一中政策”，以及对台海和平稳定的承诺没有改变。

拜登本人昨天再次被媒体追问美国对台政策是否有改变时又澄清：“政策完全没有改变”。

对于解放军此次军演是否与拜登涉台言论有关，中国大陆外交部发言人汪文斌今天在例行记者会回应说，东部战区新闻发言人已就军演发布相关消息，他要针对美国近期在涉台问题上的错误行径再次强调，美国虚化掏空一中原则，明里暗里怂恿支持“台独”分裂活动，不仅会给中美关系造成难以挽回的后果，也将使美国承担难以承受的代价。

中国大陆外交部昨天也批评美国“费尽心机在一个中国原则问题上玩弄文字游戏”，并指美方若在错误的道路上走下去，将付出难以承受的代价。