朱立伦打烂张善政这张好牌？赵少康：好牌打不烂

为化解阻力，扩大支持面，国民党桃园市长参选人张善政今日（25日）上午拜会中广董事长赵少康，两人会后接受媒体访问，有关民进党立委郑运鹏批评国民党主席朱立伦打烂张善政这张好牌，张善政不愿回应。赵少康则回应说，要感谢郑运鹏承认张善政是一张好牌，他并认为好牌是打不烂的，虽然国民党中央处理过程有不周到之处，但现在已经在做弥补，况且张善政与党中央的决策无关，好牌就是好牌。

据自由时报报道，对于媒体询问，是否愿意出面帮忙协调党内争端？赵少康说，张善政与朱立伦应该有能力表达善意，如果需要他出面，他愿意，但认为应该不需要他来出面，未来他会帮忙张善政站台助讲。

对于原本两位宣布参选桃园市长的国民党立委吕玉玲、前台北市议员罗智强，张善政说，他仍持续联络吕玉玲，而且吕是他要拜会的重点﹔至于罗智强，他已经与罗联系上，双方都有善意，而且明天早上罗智强在桃园行脚，他已经约好8时钟参加罗的行脚活动。

至于因为国民党征召张善政，引发强烈反弹的桃园市议长邱奕胜，张善政指出，昨天因为他个人的疏忽，原本要拜会邱奕胜，造成邱不方便，非常不好意思。他强调，邱奕胜昨天有说，因为市议会开会中，不方便与他会面，会另安排适当时间邀约，见面畅谈，他认为，这是非常善意的表达。

对于地方传出，在获得征召前的一周，朱立伦原本已经告知鲁明哲要征召鲁，张善政则透露，先前国民党中央的作业他没有涉入，所以不便评论，不过，鲁明哲已表态支持他，他非常感谢。

对于媒体关切，拜会赵少康，是否意在争取国民党次团”战斗蓝“的支持？张善政说，他是来向赵少康请教选举经验，赵少康告诉他，要把选举当做一件快乐的事情，让他顿时改观，本来觉得选举辛苦，现在已经决定要把选举当成人生宝贵的经验。

赵少康则说，张善政不只是要争取”战斗蓝“，而是争取所有人的支持，除了国民党，还有中间选民，张善政并没有强烈的党派色彩，该争取的一票，一票都不能放过。