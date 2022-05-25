澳新任外长将造访太平洋岛国

澳大利亚新任外交部长黄英贤将于周四（26日）前往太平洋岛国开展访问，中国国务委员兼外长王毅同一天也将到访该地。

据彭博社报道，黄英贤办公室发布声明介绍，她将与斐济总理和外长举行会晤，周五还将在首都苏瓦发表讲话。她还将会见太平洋岛国论坛秘书长普纳（Henry Puna）。

黄英贤周一宣誓就任外长后不久，便在她的社交媒体上向太平洋岛国发布了一段视频。

她在视频中说：“我们希望帮助建立一个更强大的太平洋大家庭，这也是为何澳方将加强并做好有关工作，倾听大家心声，将太平洋岛国的意见放在心上。”

她强调澳洲总理阿尔巴内塞承诺将加强气候变化行动，这是太平洋领导人关心的重要问题。

中国外长王毅预计也将在周四抵达太平洋地区访问。

中国外交部昨天宣布，王毅将于5月26日至6月4日对所罗门群岛、基里巴斯、萨摩亚、斐济、汤加、瓦努阿图、巴布亚新几内亚、东帝汶等八国进行正式访问，对密克罗尼西亚联邦进行“云访问”，同库克群岛总理兼外长、纽埃总理兼外长举行视频会晤。王毅也将在斐济主持召开第二次中国－太平洋岛国外长会。

澳中外长不约而同造访太平洋岛国，显示两国在太平洋地区发挥影响力的竞争日益激烈，太平洋岛国成为两国安全和外交政策的重要区域。

4月份时，中国与所罗门群岛签署一项安全合作协议的消息，在澳大利亚政界引起轩然大波。

协议最终措辞尚未公开，但根据3月份发布的草拟协议，在所发生国内骚乱时该协议将允许部署中国军队。协议草案还将在所为中国军舰提供一个安全港，而该国距离澳大利亚海岸约2000公里。

黄英贤4月份在该协议宣布时曾严厉批评，称其是“二战以来澳大利亚最大的外交政策失误”。时任澳大利亚总理莫里森拒绝了本可以采取更多措施避免协议得以签署的建议。

澳大利亚5月21日大选之前，国际媒体报道称，中国政府正寻求与包括基里巴斯在内的其他太平洋岛国签署更多安全协议。