台外长：乌克兰经验值得台湾借鉴

台湾外交部长吴钊燮接受美国媒体访问时说，台湾密切关注乌俄战争发展，乌克兰人民坚决抵抗侵略的决心激励了台湾人民，乌克兰的全民防卫能力和有效发展不对称战力等都值得台湾借鉴。

吴钊燮本月20日接受美国全美公共广播电台（NPR）《晨间新闻》（Morning Edition）视讯专访，NPR于昨日（24日）发布了这段访问内容。

根据NPR网站，吴钊燮谈及中国大陆对台的军事压力时说，大陆如今在军事方面更加自信，因此对台压力也会增加。当大陆面对可能挑战其合法性的国内问题时，可能会通过一场“外部危机”，以促进国内团结，换言之通过台海问题转移视线。

他认为，大陆政府对外散播美国对台支持会导致台海紧张情势升高，但是事实上大陆的“战狼行径”才是区域不稳定的来源。

他提到，美国对台湾提供了强有力的支持。美国协助台湾获取自我防卫所需装备，双方进行定期安全对话及人员技术交流，均有效吓阻大陆武力犯台的野心。拜登政府形容台湾为美国“安全及经济的重要伙伴”，美国国会也持续提出友台法案，展现对台湾安全的高度重视与跨党派支持。

吴钊燮也说，台湾密切关注乌俄战争发展。乌克兰人民坚决抵抗威权侵略的决心，激励了台湾人民保家卫国的意识。乌克兰除全民防卫能力令人印象深刻，有效发展不对称战力也是关键优势，均值得台湾借鉴。

他表示，保卫台湾是台湾自己的责任，但需要国际支持，包括为台湾发声，以及给予台湾自我防御的能力。