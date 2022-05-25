路透：中国寻求与太平洋岛国达成涵盖警务安全的全区域协议

路透社报道披露，中国国务委员兼外长王毅将于下周在斐济主持召开外长会议时，寻求与12个太平洋岛国达成一项涵盖警务、安全和数据通信合作的全区域协议。

中国外交部昨天（24日）宣布，王毅从本月26日至6月4日将应邀对所罗门群岛、基里巴斯、萨摩亚、斐济、汤加、瓦努阿图、巴布亚新几内亚、东帝汶八国进行正式访问，对密克罗尼西亚联邦进行“云访问”，同库克群岛总理兼外长、纽埃总理兼外长举行视频会晤，并在斐济主持召开第二次中国—太平洋岛国外长会。

根据路透社在查阅相关文件后报道，在斐济举行会议之前，中国政府已向12个太平洋岛国分发《中国-太平洋岛国共同发展愿景》文件草案，以及一份五年行动计划。

这份协议草案提到，中国承诺将与太平洋岛国在传统和非传统领域加强交流与合作，涵盖数据网络、网络安全、智能海关系统等方面，还承诺太平洋岛屿将“采取平衡的方法实现技术进步、经济发展和保护国家安全”。

协议还提议建立中国-太平洋岛屿自由贸易区，并支持就气候变化和健康采取行动。

这份五年行动计划则提到，中国将通过双边和多边方式为太平洋岛国举办中级和高级警察培训，并提供法医警察实验室，同时也概述了双方将于2022年就执法能力和双边警务合作举行部长级对话。

报道称，这项协议和行动计划标识着在处理太平洋问题方面，北京的重点已从双边关系转向多边基础，并可能加深华盛顿和盟友的担忧。

中国外交部没有就此回应置评请求。

然而，这项协议和行动计划遭到了密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛（David Panuelo ）的反对。帕努埃洛在写给21位太平洋岛国领导人的信中说，这份“预先确定”的联合公报表明中国有意控制太平洋地区并“威胁区域稳定”，从而可能引发中国和西方之间的新冷战，应该遭到拒绝。

帕努埃洛说，随着美国和中国大陆在台湾问题上的紧张局势加剧，太平洋岛国有可能被卷入地缘政治冲突，而这份协议将使与中国有外交关系的太平洋岛国“非常接近北京的轨道，从本质上将我们的整个经济和社会与北京联系起来”。

他续称，然而，中国控制太平洋岛国的通信基础设施、海洋领土和资源以及安全空间，除了对太平洋岛国的主权造成影响外，还加剧了中国与澳大利亚、日本、美国、新西兰发生冲突的风险。

近期中国与美国、澳大利亚等国在整个太平洋地区影响力的竞争日益激烈。美国和盟国官员早前透露，继与所罗门群岛缔结安全合作协议后，中国正与另外两个太平洋岛国就签署类似的安全协议进行谈判，以期增强在太平洋地区的影响力。官员说，北京与基里巴斯的谈判取得最多进展。基里巴斯距离美国印太司令部所在的夏威夷3000公里。

除了基里巴斯，中国也疑似在跟至少多一个太平洋岛国磋商，有关协议涵盖的内容，将跟中所两国安全合作协议大同小异。美国国务院一名官员说，被怀疑进入这个名单的包括汤加和瓦努阿图。