国民党正式提名蒋万安参选台北市长

台湾在野的国民党通过台北市长、基隆市长与南投县长选举提名，立委蒋万安将参选台北市长，前立委谢国梁参选基隆市长，南投县则提名立委许淑华。

综合台湾中时新闻网及《联合报》报道，国民党秘书长黄健庭今日（25日）下午1时许，在中常会中宣布提名蒋万安、许淑华以及谢国梁三人参选，呈请中常会审议。三人的征召随后顺利通过。

国民党主席朱立伦之后邀请三人合影并逐一对他们表达鼓励之语，五人拉起手多次高喊“冻蒜！”（当选）。

蒋万安发言时说，他有信心在年底让台北市蓝天再现。

他说，两年疫情下来最辛苦的是台北人，面对政府防疫失能和父母对孩子染疫的忧虑，曾确诊的他感同身受。

蒋万安还说，自己生在台北长在台北，这几年看到台北人口不断外流，百业萧条的台北需要的不是政治口水，而是卷起袖子实在做事的人，他会用创新思维、永续精神、科技手段，执行市政愿景。

有关竞选团队方面，蒋万安说，他的团队一直在筹组中，许多前辈都会来帮忙，罗智强是国民党内最强有力的战将，年底要借重罗智强来打赢这场选战。

据《自由时报》早前报道，蒋万安等三名参选人，国民党数个月前就已确定，但过去碍于时间尚早，且当事人希望不要太早提名，所以才会拖到朱立伦下周访美前的最后一个中常会通过。

此前国民党中常会也于本月18日突然宣布直接征召台湾行政院前院长张善政参选，在党内引发争议。