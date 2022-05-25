黑龙江粮食局原局长胡东胜被开除党籍

中国黑龙江省粮食局原局长胡东胜因严重违纪违法被开除党籍。通报写道，胡东胜违背国家粮食收储政策，严重破坏粮食系统政治生态。

据微信公众号“长安街知事”报道，黑龙江省纪委监委25日通报，经黑龙江省委批准，黑龙江省纪委监委对黑龙江省粮食局原党组书记、局长胡东胜严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定对其开除党籍。

胡东胜深耕粮食系统多年，是中国开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作后首个落马的省级粮食局局长，曾被批为胆大妄为、贪得无厌的“粮仓硕鼠”。

官方简历显示，胡东胜1956年12月出生，黑龙江逊克人。他20岁起就在逊克县做奇克粮库保管员，后任奇克粮库主任、逊克县粮食局局长、黑河市粮食局局长，1998年任黑河市爱辉区委书记，2003年升任黑河副市长。

2009年起，胡东胜出任黑龙江省粮食局党组书记、局长，成为执掌黑龙江省粮食购销“大权”的一把手。2016年7月，将满60岁的他转任黑龙江省政协农委副主任，2018年1月被免职，2021年10月被查。

粮食安全是中共中央反复强调的“国之大者”，2021年8月，中央纪委国家监委部署在全国开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作，今年年初召开的十九届中央纪委六次全会明确要求深化专项整治。胡东胜成为专项整治开展后首个落马的省级粮食局局长。

据中国国家统计局数据，2021年，黑龙江省粮食总产量1573.54亿斤，占全国总产量的11.5%，连续11年位居全国第一，是名副其实的“中华大粮仓”。

黑龙江省纪委副书记姜宏伟今年4月在《中国纪检监察》杂志撰文说，黑龙江以前所未有的力度推进粮食购销领域腐败问题专项整治工作以来，全省共立案587件853人，先后查处胡东胜、朱玉文（2016年7月任黑龙江省粮食局局长）等五名省管干部，涉粮主管监管部门干部50名，基层粮库负责人255名，揪出了一批胆大妄为、贪得无厌的“粮仓硕鼠”。

纪委通报指出，胡东胜不仅严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律，还违法参与赌博，并利用职务上的便利，在干部任用、工程承揽、粮食收储等方面为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

据中国纪检监察报披露，2011年至2016年，时任省粮食局局长的胡东胜利用职务便利，在承揽粮食系统工程项目、申报国家政策性粮食委托收储业务等方面为他人提供帮助，涉嫌收巨额贿赂。

胡东胜到案后，不能正确面对组织审查调查，避重就轻、遮遮掩掩。