中国市场手机出货量下降34.2%

中国信息通信研究院25日发布的数据显示，2022年4月，中国国内市场手机出货量1807.9万部，同比下降34.2%，其中，5G手机1458.5万部，同比下降31.9%，占同期手机出货量的80.7%。

据中新社报道，中国国内市场手机总体出货量2022年1月至4月累计8742.5万部，同比下降30.3%，其中，5G手机出货量6846.9万部，同比下降25.0%，占同期手机出货量的78.3%。与3月份相比，4月份手机出货量仍然下滑。3月份中国国内市场手机出货量为2146.0万部。

与此同时，手机新款式仍然层出不穷。2022年4月，国内手机上市新机型40款，同比增长25.0%，其中5G手机21款，同比增长31.3%，占同期手机上市新机型数量的52.5%。

对于手机市场的下滑，市场研究机构CINNO Research解释认为，中国国内手机市场自今年2月开始呈现下行颓势，同时在疫情的影响下，手机市场需求持续疲软，加上在芯片、形态、功能并没有显著进步或者革新的前提下，消费者换机意愿仍然较低。CINNO Research预测，2022年国内智能手机市场销量将同比下滑7%至8%。

CINNO Research的数据显示，2022年4月，在中国市场，苹果逆势夺回销量冠军；荣耀保持销量亚军，销量同比增长127.7%；OPPO、小米、vivo排在第三至第五。