中国外交部：不认同“中国和南太岛国合作引发新冷战”说法

中国外交部今天（25日）说，中国与南太平洋岛国的合作有利于促进亚太地区繁荣，不认同“中国和南太岛国合作会引发新冷战”的说法。

据中国新闻网报道，中国外交部发言人汪文斌今天在例行新闻发布会上说，中国和南太岛国同处亚太地区，是相互尊重、平等互利，共同发展的好盟友。

他续称，中国国务委员兼外长王毅此次访问南太岛国旨在深化中国与南太岛国的友好合作关系，有利于促进亚太地区的和平稳定与繁荣，完全不认同“中国和南太岛国合作会引发新冷战”的说法。

另外，中国外交部今天也发布了《中国-太平洋岛国合作的事实清单》，汪文斌在谈及清单时说，这项清单涵盖了贸易投资、海洋环境、防灾减灾、减贫扶贫、医疗卫生、教育、旅游文化等20多个领域，也已与10个建交岛国均已签署共建“一带一路”合作谅解备忘录。

另外，他称，中国长期向岛国提供不附加任何政治条件的经济技术援助，实施了100多个援助项目，提供了200多批次的物资援助，为岛国培养各领域人才约1万人次；向岛国派遣医疗队600人次，26万人次岛国民众受益。

汪文斌称，中国同太平洋岛国的交流合作以真实亲诚为理念，以平等协商为基础，以互利共赢为原则，以共同发展为目标，受到岛国人民的普遍欢迎，这也是对“引起新冷战”说法的有力驳斥。

汪文斌补充道，王毅即将应邀访问南太并主持召开第二次中国-太平洋岛国外长会。中国愿同岛国一道以此访为契机，进一步密切高层交往，巩固政治互信，拓展务实合作，深化民心相通，共同构建更为紧密的中国-太平洋岛国命运共同体。