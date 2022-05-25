日媒：苹果IPhone生产计划受中国封城影响而推迟

日媒披露，受到中国封城措施的影响，苹果今年至少有一款新旗舰iPhone的开发已落后原定计划。

据《日经亚洲评论》报道，多名知情人士称，苹果公司已要求供应商加快产品开发工作，以弥补损失的时间。苹果预计，在最坏的情况下，这可能会影响新手机的制造进度和初始产量，影响本季度高达80亿美元（110亿新元）的收入。

苹果供应商的一名高管说，苹果和供应商正夜以继日地工作以追赶进度，但上海重新开放的步伐相当缓慢，因此要弥补因封城而损失的时间是极具挑战性的。

报道称，苹果公司今年准备推出四款新的iPhone机型，暂称为iPhone 14、14 Pro、14 Max和14 Pro Max。iPhone 14和Pro型号将配备6.1英寸的屏幕，而Max和Pro Max型号将配备6.7英寸的屏幕。《日经》去年报道称，苹果将在今年停产5.4英寸的iPhone mini系列。

知情人士说，目前这四款型号手机正处于工程验证测试（EVT）的开发阶段。在这一阶段，供应商为新iPhone设计机械部件和制造流程，并制定材料清单以计算制造成本。然而，在上海实施封城后，其中一个型号的测试比计划时间晚了三周。

通常情况下，所有iPhone型号会在6月底前完成EVT并进入验证阶段，以期所有型号能在8月底或9月第一周准备好进入大规模生产。知情人士说，如果验证阶段的工作能够加快，并在6月底或7月初左右进入下一阶段，那么应该仍有可能满足9月初的大规模生产期限，但这仍取决于验证阶段是否能够加快。

为了加快进入大规模生产前的开发过程，除了富士康和飞马，苹果公司已委托立讯精密负责两款新iPhone型号的新产品引进过程（NPI）。立讯精密通常不会负责新型号的NPI程序。

在这一过程中，苹果和供应商将制定出制造流程，并将最新设计转化为实际产品进行大规模生产。NPI之后是一系列的验证过程，以满足苹果所期望的大规模生产的时间。

此外，为了应对今年下半年iPhone 14新机生产的人力需求，苹果公司据报要求鸿海集团提前两个月展开富士康郑州工厂的员工招聘，避免当地封控措施与供应链不顺对生产造成影响。

鸿海旗下iPhone的最大组装基地富士康iDPBG郑州工厂，星期日开始对普工进行面试，返费（求职者奖金）为人民币5500元（1135新元），主因是苹果要求提前两个月招工储备人力，以免遇到疫情封控，导致工厂人力出现缺口。