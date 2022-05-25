李克强：中国4月一些经济指标明显走低

中国国务院常务会议部署稳经济一揽子措施两天后，中国国务院总理李克强今天（25日）在全国稳住经济大盘电视电话会议上说，4月份以来中国一些经济指标明显走低，困难在某些方面和一定程度上，比2020年疫情严重冲击时还大。

据央视新闻报道，中国今天召开全国稳住经济大盘电视电话会议，李克强发表重要讲话，会议由中共中央政治局常委、国务院副总理韩正主持。国务院副总理孙春兰、胡春华、刘鹤，国务委员魏凤和、王勇、肖捷、赵克志出席。

李克强说，在以中共总书记习近平为核心的党中央领导下，各方面贯彻党中央、国务院部署，有利应对今年困难挑战，做了大量有成效工作，但他坦言，3月份，尤其是4月份以来，一些经济指标明显走低，困难在某些方面和一定程度上，比2020年疫情严重冲击时还大。

他强调，要全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，把稳增长放在更突出位置，扎实推动稳经济各项政策落地见效，保市场主体保就业保民生，保护经济韧性，努力确保第二季度经济合理增长，失业率尽快下降，经济运行在合理区间。

李克强要求，要确保中共中央经济工作会议和政府工作报告确定的政策在上半年基本完成，国务院常务会确定的稳经济一揽子政策5月底前都要出台实施细则。

他还要求，要在防控好疫情同时，完成经济社会发展任务，防止“单打一”“一刀切”，各地在纾困上，政策能出尽出，对各类市场主体一视同仁，用市场化办法、改革举措解难题。

李克强也提到，国务院将对地方政策落实和配套开展督查。各地二季度经济主要指标将由国家统计部门依法依规实事求是公布，国务院对相关工作情况予以通报。

根据经济观察网早前报道，此次会议在中国省、市、县设立分会场，各级政府领导及政府主要组成单位负责人将参加或收听收看，规模超过10万人，这么大的阵势极为少见。报道称，在此背景下召开全国稳住经济大盘电视电话会议，或将对此作出更明确的要求。

中国国务院前天的会议中提到，当前经济下行压力持续加大，许多市场主体十分困难，要加快落实中共中央经济工作会议和政府工作报告确定的政策并加大实施力度。李克强部署了稳定经济的一揽子措施，包括进一步推出减税降费举措，努力推动中国经济回归正常轨道。