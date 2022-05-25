下午察：奥迪“小满”广告翻车事件

在刚过去的周末吸引了过亿中国网民浏览的奥迪“小满”广告翻车事件，今天终于有了个结果。

被侵犯了著作权的“北大满哥”凌晨通过社交平台发布声明，称目前涉事三方——即“小满”文案原创者“北大满哥”、“小满”广告品牌奥迪与负责制作广告的上思广告（M&C Saatchi）——已经达成协议，“北大满哥”将自己去年的“小满”作品文案进行了免费授权。

“北大满哥”强调：“我没有收钱，商业诉求从来不是我的目的，希望这次事件能够让人们对内容原创更加的关注。”

“北大满哥”也澄清，小满作品中出现的诗词，第一句是他引用曾国藩先生的原句，“当然好像他也是引用古人的”，但是后面的三句，确实是他自己写的。最后，他希望这件事划上一个句号，回归自己的生活。

首先让我们来回顾一下翻车的经过。

“小满”广告的“大满”效应

刚过去的星期六（5月21日）是中国传统节气“小满”。德国豪车品牌奥迪在中国的互联网平台发布了一条由港星刘德华主演、名为《今日小满，人生小满就好》的广告短片。

短片画面取景田园山林，刘“天王”在片中写写字，看看景，信步登车，娓娓道来从传统节气“小满”领悟出来的文化智慧与人生哲理：

“……有小暑一定有大暑，有小寒一定有大寒，但是小满，一定没有大满，因为大满。不符合我们古人的智慧……小满代表了一种人生态度，就是我们一直在追求完美的路上，但并不要求，一定要十全十美。”“人生小满，不自满，知不足。”

短片还引了一首诗：“花未全开月未圆，半山微醉尽余欢。何须多虑盈亏事，终归小满胜万全。”

两分零七秒的短片，“天王”完全未提及“奥迪”，也没有车内车外各角度的特写介绍，却通过讲述一个人生哲理，隐隐带出不断进取、蓄势待发的品牌信息。

短片一推出，火爆“霸屏”，引起大量关注和转发，网民纷纷称之为广告神作，一天播放量就过亿。

水满则溢

不过，到了第二天（5月22日），短片又因为别的原因“霸屏”了。

事缘拥有近400万粉丝的抖音网红、教育类视频博主“北大满哥”在短片下留言，称这个广告“几乎整篇都是截取自我去年的小满的视频文案，里面的诗词是我自己（作）的原创命名诗”，留言还@刘德华。

“北大满哥”随后发视频说，通过逐句对比，发现奥迪本次的节气营销文案与他的抖音文案几乎一样。不同的是，“北大满哥”的原创诗句和文案分别发布于2018年中秋、2020年5月和2021年。

中国一些媒体对比“北大满哥”2021年视频和奥迪“小满”广告后确认，两条视频文案内容极度相似，就连文中引用的诗句也完全一致。（互联网）

中国一些媒体对比两条视频后也确认，两条视频文案内容极度相似，就连文中引用的诗句也完全一致。

中国网民强烈反弹，据报道，“北大满哥”的举报在微博的浏览量到中午时已近一亿。

奥迪当天上午已给出声明，承认监管不力、审核不严，公开致歉，全面下架该视频，并称已责成提报和执行该广告的创意代理公司上思广告给公众一个满意的答复。

上思广告随后也承认，在视频内容开发过程中，团队版权意识淡薄，在未与版权方沟通的情况下，直接使用了“北大满哥”关于小满的文案，公司将尽最大努力弥补对原作者的损失。

网民对奥迪的道歉并不满意，认为奥迪责成上思广告处理事件和给公众一个满意的答复，摆明了首要考虑是卸责，却没有立时跟原创者“北大满哥”沟通和道歉，态度不够诚恳。

官媒人民网同日也在微博发文，形容奥迪文案是“像素级抄袭”，涉嫌违法，更称此事对奥迪是惨不忍睹的“车祸”事故，毫无疑问是“年度丑闻，一定被钉在广告史的耻辱柱上”，指监管部门有责任介入、处理。

北京市法学会知识产权法研究会竞争法专业委员会副主任魏士廪接受香港《南华早报》采访时更警告说，如果“北大满哥”告上法庭，奥迪可能要赔不少钱，因为事件涉及一个浏览量或点击量达数以百万计的商业广告。

免费授权等于变相鼓励抄袭？

吃瓜群众等了三天，等来的却是三方达成协议，原创者免费授权商家使用文案。

一些网民认为，这样很不错，专家、学者、律师及时发出各种声音，当事人各方积极反馈，不通过诉讼，顺利解决争议。

但更多的网民质疑：文案未经同意被复制在先，原创者最后还免费授权商家使用，抄袭没成本，不是在变相鼓励抄袭吗？

上海政法学院经济法学院副教授商建刚就发表评论说，本案的和解未能尊重著作权人的财产权，涉案的广告是商业性质的，但是它的文案却是免费获得的，不符合公平和正义。虽然“北大满哥”有权处置自己的财产权，但尊重知识产权要体现在财产利益的实现，不应提倡这样的免费使用，“合理的报酬，是商业社会的公平逻辑”，“对私人财产尊重的程度体现了社会发达和文明的高度”。

一名网民更直指事件以“和解”和“免费授权”为结尾让人“非常愤怒”，因为一来令人无法确定这场“翻车”不是三方勾兑的炒作；二来这样的结果会让人觉得版权不重要，因为授权是可以免费的，“我们关心的是抄袭，不是他个人”“北大满哥辜负了我们”。

第二场可能的“翻车”

也有人认为，“北大满哥”息事宁人的态度可能另有他因：他自己其实也不是小满文案的原创。

据自媒体“贩财局”5月22日报道，奥迪广告中解释什么是小满的文案，看上去是奥迪抄袭“北大满哥”，但经过网民细心挖掘，发现这并非是“北大满哥”独特性原创，早在2017年就有个网民“尤琳”在微博写出来。所以是网民“尤琳”的原创？错了，网民坚持不懈地挖，发现这个“尤琳”也是抄2016年的新浪博客。

经过网民细心挖掘，发现“小满”文案并非是“北大满哥”独特性原创，早在2017年就有个网民“尤琳”在微博写出来。（互联网）

网民发现“尤琳”也是抄2016年的新浪博客。（互联网）

“贩财局”诙谐道：“按照这种局势推演下去，网友还会坚持不懈挖到纸媒杂志古文古籍，最后追溯到龟壳兽骨上去了。”

至于奥迪广告中的那首诗，“北大满哥”说，除了第一句是引用晚清名臣曾国藩，后面三句是自己原创。

结果还真有网民去考证，这首诗的第一句，曾国藩在写给弟弟曾国荃的信里确实引用过，但不是他自己写的。又有人考证出诗其实是北宋书法家和茶学专家蔡襄写的……

“贩财局”说：“不管怎样，今天刘德华以一人之力带动了整个互联网考古学的发展。”

所谓天下文章一大抄，到了互联网时代，看来尤其难免。

所以，如果真要深究下去，奥迪“小满”广告可能会再来另一场“翻车”？还是和解，让事情告一段落吧。

有网民说，这样的结果，也算是“小满”。