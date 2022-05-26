据报洪秀柱参访新疆批西方炮制种族灭绝等说法

中国官媒新华社昨天（25日）报道，国民党前主席洪秀柱参访了新疆多地。洪秀柱之后认为，新疆社会和谐欢乐、多元包容，并批评西方炮制新疆存在强迫劳动、种族灭绝等说法，目的是破坏中国内部团结，但中国不会被其从内部攻破。

洪秀柱在乌鲁木齐市参观了反恐和去极端化斗争主题展。她说，新疆人民曾遭受恐怖主义和极端思想造成的巨大伤害。新疆采取的反恐和去极端化举措，使曾经被极端思想毒害的人们对法律和宗教有了正确认识，也使他们通过学习技术改善了家庭收入状况和生活水平。“这是非常正确的，也是防范极端思想和恐怖主义在新疆蔓延的重要方法。”

她也在伊宁市六星街的亚历山大手风琴珍藏馆，欣赏多民族乐团的演奏。

洪秀柱说，此行让她感到新疆社会和谐，各民族互相尊重、平等包容，并认为与其听别人胡说八道，不如自己亲身实地走访。

她也与宗教人士、职业技能教育培训中心结业学员、援疆学校支教老师和少数民族学生、纺织企业一线少数民族员工深入交流。

洪秀柱批评西方的指控都是栽赃、抹黑，“他们不愿意看到中国崛起，处心积虑用这种方式破坏中国内部的团结”，并说通过走访各地，她发现新疆和谐欢乐、多元包容，“各族群众脸上洋溢着灿烂的笑容和对未来的希望”。