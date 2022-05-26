韩正福建调研：保持产业链供应链稳定 稳住宏观经济大盘

中国国务院副总理韩正强调，要着力抓好稳就业稳物价工作，保持产业链供应链稳定，稳住宏观经济大盘。

据新华社报道，中共政治局常委、国务院副总理韩正5月23日至24日在福建宁德、福州、漳州调研。

韩正强调，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，着力抓好稳就业稳物价等工作，采取精准务实举措帮助企业解决实际困难，保持产业链供应链稳定，稳住宏观经济大盘。

韩正前往宁德时代新能源科技有限公司、上汽乘用车福建分公司等考察企业复工复产、研发创新、智能化生产等情况。

韩正说，福建认真贯彻习近平考察指导时提出的“四个更大”重要要求，全面贯彻新发展理念，推动高质量发展保持良好势头，值得充分肯定。下一步要深入实施创新驱动发展战略，强化企业创新主体地位，支持企业突破关键核心技术。

他还说，要大力支持民营企业创新发展、高质量发展，更好发挥民营企业在科技创新中的积极作用。要坚定不移扩大开放，落实好外资企业国民待遇，打造市场化法治化国际化营商环境，确保各类所有制市场主体平等发展、公平竞争。

韩正还到漳州古雷开发区考察石化产业投资建设、安全生产等情况，他强调，要做好重大项目谋划论证，有序推动项目落地；提升项目规范管理水平，守住安全生产底线。

他也要求着力打通产业链供应链堵点，促进要素自由流动；落实好留抵退税等助企纾困政策，帮助企业应对原材料价格上涨等困难。