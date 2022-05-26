美官员：美对华关税评估可能持续数月

美国贸易代表办公室总法律顾问葛蕾塔（Greta Peisch）说，美国对超过3000亿美元（4123亿新元）中国进口商品的关税评估可能将需要几个月的时间，但一些商品关税的撤销或调整可能在评估结束前落实。

据彭博社报道，葛蕾塔于当地时间周三（25日）在乔治敦大学法学院举办的一个活动上说，在一定程度上，对中国进口商品的关税评估进度将取决于美国政府收到的反馈数量，因为美国政府需要通过分析梳理这些反馈，来确保美国政府能有一个良好的评估过程。鉴于此，评估可能耗时数个月时间，但“我们仍希望能够尽快完成评估”。

她续称，这并不影响美国总统拜登在评估程序结束前调整关税政策，包括撤销某些商品关税的征收。

葛蕾塔说，美国政府一直在考虑和研究撤销关税或调整关税政策，即使不是评估程序的一部分，美国政府也一直在观察，评估过程中所获得的信息是否能够为关税评估的讨论提供参考的框架。她还说，当然，撤销或调整关税可在评估程序结束前实施。

她也提到，作为印太经济框架的（IPEF）一部分，美国政府也在重新评估过去实施的关税，并在思考通过其他方式向各国提供何种类型的市场准入。

她也强调，印太经济框架并不是要孤立中国，而是要确保印太地区的国家有实现贸易多元化的选择和方式。

拜登政府本月就政府对逾3000亿美元中国商品加征关税的措施展开评估，以便在此类措施在7月自动失效前做决定。一些经济学家、国会议员和美国商会向政府施压，要求降低或取消关税。

拜登周一透露，由于美国国内物价飙升，他正在考虑取消部分对华关税以对抗国内通膨，并将在结束亚洲之行回到美国后与财长耶伦商讨。

不过，美国贸易代表戴琪周二说，美国在决定是否取消对华关税时必须有“战略”考量，虽然美国减免对华关税是应对40年来最炽热通胀的一种选项，但应在更广泛的经济政策背景下研究关税。