港媒：乐玉成或出任中国广电总局局长

香港媒体引述知情人士报道，中国外交部副部长乐玉成有可能成为中国国家广播电视总局的新局长。

香港《南华早报》昨天（25日）引述不具名知情人士报道上述消息，如果消息属实，今年59岁的乐玉成将晋升部长级别。

乐玉成的外交生涯从1980年代开始，在中国外交部苏联东欧司工作。他曾两次在中国驻莫斯科大使馆工作，后来在2013年赴哈萨克斯坦担任驻哈萨克斯坦共和国特命全权大使，并在2014年前往印度担任驻印度共和国特命全权大使。

乐玉成在2016年任中共中央外事工作领导小组办公室副主任，并在2018年升任外交部副部长，他也是中共第十九届中央候补委员。

报道称，传统上，中国广电总局局长通常也会是中宣部副部长，目前由聂辰席担任上述两职，他今年7月将满65岁，也是中国正部级官员的惯例退休年龄。

报道还说，虽然乐玉成没有宣传或新闻系统工作经历，但近期他经常就中国外交立场发表公开声明。今年2月4日，中国国家主席习近平在北京与俄罗斯总统普京会面后，正是乐玉成向中国官媒介绍会谈情况，并告诉记者，“中俄关系不封顶，没有终点站，只有加油站”。

本月初，乐玉成也在全球20国智库在线对话发表讲话中，批评外界将中俄签署联合声明“曲解成为中国‘事先知情’并‘背书’俄罗斯对乌克兰的特别军事行动”，并强调，中国奉行独立自主的和平外交政策，坚持根据事情的是非曲直、青红皂白确定自己的立场。他也批评美国和北约安全观已经破产，“这种情况下如果还想靠北约东扩来解决危机，那将是错上加错，只会引发更大的灾难”。