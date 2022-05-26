美担忧中国仓促推进与太平洋岛国协议磋商

美国国务院对中国政府推进与太平洋岛国协议磋商过程或显仓促且缺乏透明度，感到担忧。

据美国国务院官网消息，美国国务院发言人普赖斯昨天（25日）在例行记者会上，针对中国寻求与太平洋岛国签署新区域协议，以扩大北京在海事警务合作和网络安保角色的提问时，作出上述回应。

普赖斯说：“我们注意到中华人民共和国外长（王毅）要访问（太平洋岛国）的报道，也知道中国外长将在出访期间就一系列协议展开磋商。我们对这些协议磋商过程或显仓促且缺乏透明度，表达担忧。不过，我们同时尊重该地区的国家有能力作出维护人民利益的主权决定。”

他说，值得一提的是，中华人民共和国有在渔业、资源管理和发展支援等方面提供隐晦、模糊协议的惯例，这些协议均缺乏区域咨询且透明度低，近期还包括安全协议。这些安全协议也缺乏区域咨询，引起美国和印太地区的关注。

普赖斯说：“我们不相信从中华人民共和国输入安全部队及其操作能帮助任何太平洋岛国，反而会加剧区域和国际紧张局势，提升对北京将国内安全机制扩张至太平洋的担忧。”

他指出，美国近期与太平洋岛国进行接触，这包括国务卿布林肯今年2月出访太平洋岛国，非常具体地阐述美国能在伙伴关系中作出的承诺。

中国外交部长王毅今天起展开对八个太平洋岛国的访问行程。路透社取得的一份公报草案显示，王毅下周在斐济主持会议时，中国将寻求与十几个太平洋岛国达成涵盖警务、安全和数据通信合作的区域性协议。

王毅主持的第二次中国—太平洋岛国外长会议定5月30日举行。中国此前向10个太平洋岛国发送的一份公报草案和五年行动计划，引起了至少一个受邀国家的反对，称这表明中国意图控制该地区，并且“威胁地区稳定”。

中国外交部发言人汪文斌昨天在北京举行的例行记者会上回答路透社记者问题时，否定合作协议的签署可能挑起新冷战之说。他说，中国和南太岛国同处亚太地区，同为发展中国家，是相互尊重、平等互利、共同发展的好伙伴。王毅此次访问，旨在深化合作。