美国务院重申支持台湾推进不对称战略

针对美媒报道称，美国正汲取俄乌战争经验，加速重塑台湾防卫系统，美国国务院周三（25日）重申，美国将依据《台湾关系法》加强台湾自我防卫能力，并鼓励台湾推进不对称战略。

根据美国国务院发布的新闻稿，美国国务院发言人普赖斯于当地时间周三在例行新闻发布会上说，根据《台湾关系法》，美国有义务向台湾提供必要国防物品和服务，确保台湾有足够的自我防卫能力。近年来，美国已通知国会向台湾出售超过180亿美元（247亿新元）的武器。

他进一步说，美国一向鼓励台湾推进不对称战略，因为不对称战略和不对称模式对台湾而言是最有效的。美国也将定期与台湾就实施不对称战略的最佳系统和能力进行对话。

《纽约时报》昨天引述美国卸任和在职官员报道称，俄乌战争表现出了一支小规模军队如何抵御强大敌人，美国官员正在汲取俄乌战争这方面的经验，与台湾合作，加速将台湾的防卫系统重塑为美国官员口中的“带刺豪猪”。

美国总统拜登本月23日在日本进行访问时说，若中国大陆对台动武，美国愿意动用军事捍卫台湾。不过拜登随后马上澄清，美国对台战略模糊政策没有改变。

白宫方面也快速出面重申，美国的一个中国政策与对台承诺不变；美国防长奥斯汀也强调，美国过去数十年的“一中政策”，以及对台海和平稳定的承诺没有改变。CNN则引述消息人士解读，拜登的意思是对台提供武器，而非真正出兵。