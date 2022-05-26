港行政会议料换血 多名旧将退下火线

香港特区新一届政府7月上台，候任特首李家超正密锣紧鼓组班，除司局长等问责官员，作为特首智囊的行政会议成员预料也有一番变动。据政治圈传闻，部分行会成员将随林郑月娥卸任而离开权力核心，包括行会召集人陈智思和成员罗范椒芬。

据网媒“香港01”报道，本届行政会议有16名非官守议员，任期至今年6月30日，曾为林郑月娥助选的陈智思，近期已暗示不会留任行会。陈智思是行会四朝元老，早于2004年获时任特首董建华委任为行会成员，至2017年林郑月娥更委任他为行会召集人。他昨天（25日）回应传媒提问时说，自己服务过历任特首，认为应该让不同人参与，“是时候让新面孔令市民看到希望”。

香港政界人士评估，在新人事、新作风下，陈智思极可能离开行会，若只出任行会成员，则无异于降格。

政治圈也传出，另一行会成员罗范椒芬会退下火线。罗范椒芬曾任教育统筹局局长、廉政专员等重要公职，2012年为前特首梁振英助选，之后成为行会成员。罗范椒芬近年不再担任科技园董事局主席后，在公众曝光率减少，她受询时承认不会留任下届行会，并说：“我已经当了10年行政会议成员，应该让位给年轻人。我以往也是当了10年港区人大代表后自动退出”。

行政会议一向由政党代表，作为港府与不同党派沟通的桥樑，有资深建制派人士称，理论上行会成员是以个人身份委任，但实际是代表政党，本届立法会增加至90席，多个政党议席急增，都希望在行会占一席位，增加影响力。

目前民建联有叶国谦和张国钧两名行会成员，后者盛传加入新届港府当局长，将腾出位子，民建联可能推荐一名副主席顶上。至于年届七十的叶国谦，他在2016年接替党主席李慧琼进入行会，同年已在立法会岗位交棒。他受询时说，行会成员由特首委任，如下届特首有需要，他会考虑。香港社会正面临疫后经济复苏、通关等多个问题，期望下届政府能集合力量去解决。

工联会方面，荣誉会长黄国健去年在立法会退下火线，九龙东议席由党友接棒，政治圈预料，工联会现任议员会跻身行会。

至于其他政党，新民党主席叶刘淑仪说，如候任行政长官有需要，愿意留任行会帮忙，立场未变。自由党主席张宇人说，不回答假设性问题；民主思路召集人汤家骅则称，要看李家超看法，自己暂没特别想法。