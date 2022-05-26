中国禁止用医保支付大规模核酸检测费用

近期中国国家医保局向全国各地发送文件，明确禁止用医保基金支付大规模人群核酸检测费用，并要求相关地区进行整改。

据第一财经网报道，一名医保业内人士说，近日中国南方某地等多地市级医保局向上级国家医保局请示是否可用医保基金支付大规模人群核酸检测费用，国家医保局办公室回复相关做法不符合现行规定，要求相关地方立即整改，并将函件内容抄告全国31个省区市的医保部门。

在国家医保局此次函件中明确提出，将大规模人群核酸检测纳入医保支付不符合现行医保政策规定，并要求相关地方按照国发明电〔2020〕14号文进行整改，并要求不得突破国家医保待遇清单。

相关意见条文提到，“应检尽检”所需费用由各地政府承担，“愿检尽检”所需费用由企事业单位或个人承担。上述医保业内人士称，地方医保部门也没有权力扩大医保基金的使用范围，他们在向上级部门请示时，上级部门也明确提出扩大医保的适用范围要经过国家医保局的授权。

按照《国家医疗保障待遇清单（2020年版）》的规定，包括“应当由公共卫生负担的”在内的六种情形医疗保险将不予支付。但文件也提到，“遇对经济社会发展有重大影响的，经法定程序，可做临时调整”。

中国政法大学政治与公共管理学院副教授廖藏宜分析称，任何的医保基金支出都要做到合法有据，看起来医保基金是按费征收，实际上它跟税收一样，建有财政专用账户，专款专用，收支管理要接受各级人大的审议和监督，不得侵占、挪用和滥用。

一位地方医保部门的负责人也说，一些地区虽然曾经出于“应急”有过使用医保基金进行大规模核酸检测的做法，但后来主动叫停了这种做法，改由财政负担。

一些地方也已明确核酸检测费用的财政资金来源，5月25日，南京市财政局在官网发布文章称，南京财政统筹安排资金支持疫情防控，明确规模核酸检测经费结算政策。

报道称，除了上述函件中要求整改的南方某地外，江苏省医保局近期也对省内个别使用医保基金支付大规模人群核酸检测费用的城市进行了整改，省内其他城市都是由公共财政来支付核酸检测的费用。