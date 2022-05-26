中国央行：建立金融机构敢贷愿贷能贷会贷机制

在中国国务院总理李克强昨天（25日）要求推动各项稳经济政策落地见效后，中国人民银行今天发布通知，称将促进小微企业的信贷贷款，增强金融机构的贷款信心。

据中国央行官网今天消息，中国央行今天印发《关于推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制的通知》（以下简称《通知》），按照市场化原则，进一步深化小微企业金融服务供给侧结构性改革，加快建立长效机制，着力提升金融机构服务小微企业的意愿、能力和可持续性，助力稳市场主体、稳就业创业、稳经济增长。

《通知》提出，要做好资金保障和渠道建设，夯实能贷的基础；发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，用好降准、再贷款再贴现、普惠小微贷款支持工具，持续增加普惠小微贷款投放；加强部门联动，常态化开展多层次融资对接，提高融资对接效率，降低获客成本。

《通知》也要求全国性银行要向中西部地区、信贷增长缓慢地区和受疫情影响严重地区和行业倾斜，优先向这些受影响企业提供贷款。

《通知》称，近年来央行开展中小微企业金融服务能力提升工程，督促引导金融机构优化内部资源配置和政策安排，加大对小微企业金融支持。今年4月末，普惠小微贷款余额20.7万亿元（人民币，4.24万亿新元），同比增长23.4%，连续36个月保持20%以上的增速，普惠小微授信户数5132万户，同比增长41.5%，是2019年末的1.9倍；4月新发放普惠小微企业贷款利率5.24%，处于历史较低水平。

《通知》提到，下一步，央行将加快落实稳经济一揽子措施，督促和指导各金融机构认真抓好《通知》落实落细，努力打通长效机制落地的“最后一公里”，切实提升小微金融服务质效，支持小微企业纾困发展。

李克强昨天在全国稳住经济大盘电视电话会议提到，要扎实推动稳经济各项政策落地见效，保就业保民生，确保经济运行在合理区间。他说，今年3月尤其是4月份以来，一些经济指标明显走低，困难在某些方面和一定程度上，比2020年疫情严重冲击时还要大。

李克强要求，着力保市场主体保就业保民生，保护经济韧性，确保二季度经济合理增长和失业率尽快下降，确保中央经济工作会议和政府工作报告确定的政策上半年基本实施完成，国务院常务会确定的稳经济一揽子政策5月底前要出台实施细则。