国泰航空邀前员工回巢 配合更多航班复飞

国泰航空公司将重新雇用上千名被裁退或辞职的机组人员，以配合更多航班复飞。

香港《南华早报》昨天（25日）引述国泰发出的电邮报道，国泰航空邀请已离职但选择继续保持联系的前员工优先申请重新加入国泰。

国泰航空机舱服务部总经理毛洁琼在前天（24日）发出的电邮中说：“我乐见我们重新恢复航班运营，现在是时候重建我们的团队。”

国泰航空发言人证实，国泰将雇用机师、机组人员、地勤人员、工程师和其他前线人员，以应付运营所需。基于需时间培训新员工，以及为香港和全球航空业预期复苏做准备，公司已在重新检讨未来18个月至两年的员工需求。

发言人说：“我们已开始向国泰航空集团2020年重组时离开公司，但同时表明若有机会能接获回巢通知的前机组人员伸出触角。”

国泰航空去年夏天开始招募更多香港本地机师，至今已为公司增添200名机师，整个集团目前总计有300名机师。国泰今年4月与香港理工大学合作恢复机师培训计划，希望在今年培训超过280名本地机师，直至2025年能培训出超过1000名本地机师。

2020年10月，国泰航空在解散港龙航空时裁员5900人，并在2021年上半年实施一系列裁减固定和临时员工的措施，将公司员工人数进一步缩减至2500人。