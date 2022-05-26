上海6月6日起逐步开放中学生返校 设高考中考专用考试方舱

中国上海市冠病疫情持续放缓，上海市官方今天（26日）宣布从6月6日起逐步开放部分学生返校复课，高三高二学生从6月6日起可返校复学，一周后，即6月13日起开放初三学生回校上课。

据“上海发布”微信公众号今天消息，上海市教委副主任杨振峰今天在上海市疫情防控工作新闻发布会上宣布上述消息，中小学其他各年级学生则继续居家学习至学期结束，学校可在学期结束前安排一次学生返校活动；幼儿园、托儿所、托育机构等不再安排返园。居家照护确有困难家庭的学生，可自6月6日起申请到校到园，由学校和园所提供相关服务。

杨振峰说，由于情况特别，对这次高三、高二和初三同学返校复学不做强制要求，考生和考生家长可以选择返校复学，也可以选择居家线上复习。

据杨振峰介绍，为了配合此次返校复课安排，各区已组织专业机构对这些校园开展至少三次的终末消杀，教委对各区的要求是消杀工作在29日之前全部完成，以留出一周左右的时间，让消杀过的校园充分地通风透气；各校也在制定校园网格化管理方案，复学之后，学校将按照校园功能和年级班级来划分管理网格，不同年级、班级的师生分属不同的网格，网格之间分区错时活动，避免交叉接触。

上海市教委也要求各区在学生返校复学前，在每个有复学任务的学校建立核酸采样点，以闭环工作方式为师生提供专门的采样服务，同时要求做到采样后12小时内出检测结果，确保学生每天放学时在校内完成采样，第二天上学前可以获知检测结果；复学后，师生每天都需要接受“两测两检”，到校前做一次抗原检测、离校前完成一次核酸采样。

杨振峰还提到，上海市官方将设置高考中考专用考试方舱和应急考场，分别为感染冠病的考生和密接考生提供服务保障，确保做到“应考尽考”。

上海市卫健委今天通报，上海昨天新增48起本土冠病确诊病例和290名本土无症状感染者，其中31起确诊病例是既往无症状感染者转归，17起确诊病例和290名无症状感染者是在隔离管控中发现。