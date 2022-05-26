蒋万安称有信心年底带领台北市民走出疫情

台湾在野国民党台北市长参选人蒋万安今天（26日）到台北市立联合医院捐赠物资时说，非常有信心能够在年底带领台北市民挺过冠病疫情。

据台湾《联合报》报道，这是蒋万安在获得国民党提名参选台北市长后的首场活动，蒋万安今天早上带领国民党籍台北市议员陈炳甫，以及国民党籍台北市议员参选人柳采葳、高世俊，到台北市立联合医院中兴院区，捐赠N95口罩1万6000片、防护衣2000件，以及酒精240桶。

蒋万安在致辞时说，防疫工作是场不分彼此的团体战，面对病毒的威胁，大家会全心守护医护伙伴，一起成为“防疫台北队”；他也要求卫生福利部在疫情期间医疗院所配合防疫政策，开立专责病房，对于医疗院所的营运补贴，今年一定要继续办理，与医疗院所共度疫情难关。

蒋万安接受媒体采访时说，现阶段疫情仍然严峻，他非常关心基层民众心声，特别是在疫情当下如何帮民众解决问题。他还说，最近基层反映政府的防疫作为不令人满意，疫情的冲击与影响也让百业萧条，政府应赶快提出振兴纾困方案。

他也批评政府没有做好准备，就放任民众与病毒共存，不仅没有超前部署，“事后补助更是荒腔走板”。从快筛到口服药物，政府都没有准备好，所以民众也只能自主升三级自我防疫自救。

蒋万安称，今年虽然没有升三级警戒，但是受到的冲击影响比去年还要严重，除了持续关心、监督政府的防疫工作，他也会替基层民生产业向政府提出纾困振兴规划的建议。