人权高专办公室称巴切莱特在华部分言论被错误形容

联合国人权事务高级专员办公室说，人权事务高级专员巴切莱特在访问中国期间的部分言论，被错误引用或错误形容。

据美国之音今天（26日）报道，办公室发言人斯罗塞尔（Elizabeth Throssell）在发给美国之音的电邮中说，巴切莱特确实赞扬了中国在消除贫困方面取得的成就，但并没有如中国媒体报道的，“钦佩中方在消除贫困、保护人权、实现经济社会发展等方面所作努力和取得的成就”。

央视新闻早前报道，巴切莱特昨天以视频方式，与中国国家主席习近平会面时说：“我钦佩中方在消除贫困、保护人权、实现经济社会发展等方面所作努力和取得的成就，赞赏中方为维护多边主义、应对气候变化等全球性挑战、促进全球可持续发展等方面发挥的重要作用。”

斯罗塞尔告诉美国之音，“她（巴切莱特）说中国在多边机构中可以发挥关键作用”，并称她对中国央视一篇报道的英文字幕提出异议。美国之音称，根据央视这则报道，巴切莱特赞扬了中国在维护多边主义方面发挥的重要作用。

新华社以英文报道习近平以视频方式与巴切莱特会面时称：“She...commended China's important role in upholding multilateralism.”

斯罗塞尔也指出，巴切莱特实际上说，“我们将讨论敏感、重要的人权问题，我希望这次访问将有助于我们共同努力，促进中国和全球的人权。”

中国外交部也在网站上公布，巴切莱特周一（23日）在广州与中国外长王毅会面时，祝贺中国在经济社会发展和促进保护人权方面取得的重要成就。

中国驻美大使馆并没有就美国之音的置评请求做出回应。