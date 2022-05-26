王毅与法国新外长通话：中欧应坦诚沟通不搞麦克风外交

中国国务委员兼外长王毅今天（26日）和法国新任外长科隆纳通电话，强调中欧要坦诚深入沟通，而非搞麦克风外交。

据中国外交部今天发布的新闻稿，王毅在与科隆纳通话时说，法国是有着全球影响的大国，一贯坚持独立自主的外交政策。面对百年变局，中法有必要深化战略协调。王毅说，中国国家主席习近平和法国总统马克龙保持密切沟通，为两国共同应对全球性挑战提供了战略指引，也为动荡不定的世界注入了稳定性。

王毅说，前不久两国元首通话还强调了要坚定两国全面战略伙伴关系定位，坚持相互尊重彼此核心利益，两国应落实好两国元首共识，为推进中法关系、深化中欧合作和完善全球治理作出新的努力。

王毅还说，中法全方位务实合作不仅为双方带来重要利益，也为世界和平发展作出贡献。中国重视执行好《中法关系行动计划》，愿不断为两国合作注入新内涵。

根据中方发布的新闻稿，科隆纳说，中国是法国的重要伙伴和朋友，法国高度重视落实好两国元首重要共识和两国关系行动计划，愿保持双方高层往来，以建交60周年为契机，深化两国广泛领域务实合作，推动法中全面战略伙伴关系更上一层楼。

双方就中欧关系交换意见。王毅强调，中国支持欧洲一体化，支持法国发挥欧盟轮值主席国作用，推动欧洲增强战略自主。他说，中欧是伙伴不是对手，要以相互尊重为前提，以增进相互了解为目的，坦诚深入沟通，不搞麦克风外交。科隆纳则说，法国珍视独立自主的外交传统，致力于深化欧中合作，共同应对全球挑战。

双方就乌克兰问题交换意见。王毅说，两国元首多次通话，就尽快停火止战、积极促进和谈、减少外溢效应、警惕阵营对抗等达成共识。他强调，当务之急是各方要形成合力，多做有利于劝和促谈而不是火上浇油的事情。中国乐见法国积极斡旋，也将继续通过自己的方式发挥作用；科隆纳则表示法国致力于实现持久和平，赞同当前形势下各方应发挥建设性作用。