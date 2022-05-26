林郑：香港法治自回归以来持续进步

香港特首林郑月娥今日（26日）说，法治是香港赖以成功的基石和核心价值，支持着香港经济发展，她也引述数据称，自香港回归以来，香港法治就持续在进步。

据香港01报道，林郑月娥今天出席由律政司与多个法律团体举办的《愿景2030聚焦法治国际论坛》时说，在北京中央政府的支持、以及成功落实“一国两制”框架下，香港长期以来是担当具领导地位的国际金融枢纽，也是中国目前唯一实行普通法的地区。

林郑认为，香港在《基本法》下司法独立，人民的基本权利和自由得到保障，这也是国际大型企业经常选择在港进行法律及调解服务的原因。

她提到，香港在《2021年度法治指数》中排名第19，在东亚和太平洋地区则排名第五。她还引述世界银行的世界管治指标，称香港法治指标在回归前只有69.85分，但到2003年起一直维持在90分以上，反映香港自回归以来法治的进步。她续称，今年是香港回归25周年，香港会继续坚定以法治作为指导原则。

中国外交部驻港特派员公署特派员刘光源在同个活动致辞时则说，香港需要继续维护法治，确保“一国两制”持续成功，香港繁荣稳定。他认为《宪法》和《基本法》共同构建香港特区的宪制基础，因此维护法治，就必须先维护《宪法》和《基本法》确立的宪制秩序。

他还批评过去一段时间，香港的“反中乱港”活动趋向活跃，威胁市民生活、公共秩序和法治，社会需要维护法律制度和精神，确保有法必执、违法者必须负责。

刘光源称，北京中央依据《宪法》和《基本法》在香港落实《香港国安法》和完善选举制度，堵塞香港主要的法律漏洞，令香港由乱转治。

他还称，法治也会维护国际公义，不过目前国际法治受到严重挑战。他也不点名批评个别国家以制订保护法规为名实行霸权；一些国家声称维护国际秩序，但选择性执行国际法规；声称奉行多边主义，但就违背国际协议或组织，向其他国家实施制裁施压；以民主之名，实行反民主的活动。