王毅访太平洋岛国 台外交部吁认清北京野心

针对中国大陆国务委员兼外长王毅今天起出访七个南太平洋岛国及东帝汶，台湾外交部说，将持续密切关注王毅此行的相关发展，并呼吁区域各国认清北京政府援助的真实目的与威权扩张野心。

据台湾《联合报》报道，美国总统拜登刚结束亚洲行，宣布成立印太经济框架，中国大陆外交部即宣布，王毅将于5月26日至6月4日，访问七个南太平洋岛国及东帝汶，并在斐济主持召开第二次中国—太平洋岛国外长会议。

有记者在台湾外交部今天（26日）的例行记者会上询问，虽然王毅未访问台湾太平洋友邦，但王毅此次出访是否可能冲击台湾与太平洋友邦关系，或影响台湾与区域其他国家的经贸互动？

台湾外交部副发言人崔静麟回应时说，台湾与太平洋友邦邦谊稳固，并且持续深化合作，台湾也愿与区域内各国及理念相近国家合作，共同为太平洋地区的自由开放与和平繁荣携手努力。

崔静麟指出，中国大陆在世界各地推动“一带一路”政策多年，已导致像斯里兰卡等国深陷债务陷阱，经济社会发展也出现重大危机；近期中国大陆政府的军事战略扩张野心，也已经造成太平洋区域的紧张局势升高，中国大陆与所罗门群岛签署的安全协议就是一个明显的例子。

崔静麟并说，外交部呼吁区域内各个国家认清中国大陆政府援助的真实目的，以及其威权扩张的野心，唯有自由民主才能带来真正的和平与稳定。