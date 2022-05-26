朱立伦6月6日华府智库布鲁金斯研究院发表演说

台湾在野党国民党主席朱立伦将于6月2日飞赴美国进行访问，6日在华府智库布鲁金斯研究院发表演说。

据台湾《自由时报》报道，除拜会美国国安会、国务院、国防部等美方相关官员，朱立伦还将在华府智库布鲁金斯研究院（Brookings Institution）发表演说。

布鲁金斯研究院近日已预告当地时间6日将举办朱立伦的公开演讲座谈《台湾的前进之路：与国民党主席朱立坚对话》（Taiwan's path forward: A conversation with KMT Chairman Eric Chu）。

国民党内人士指出，朱立伦这场在美国的公开演说，内容包括分享对国际局势看法，谈台美关系的未来，国民党如何与美加强联系，如何维持台海和平稳定，以及如何看待中国大陆。

这场公开演说由布鲁金斯研究院与战略及国际研究中心（CSIS）等两家美国重要智库共同主办，朱立伦将就国民党对台湾未来的愿景发表主旨演讲。在朱立伦演说后，主办单位将安排布鲁金斯高级研究员哈斯（Ryan Hass）及战略及国际研究中心高级研究员林洋（Bonny Lin）与朱立伦对话，并接受提问。

主办单位在活动预告说明中指出，随今年即将到来的选举以及2024年大选的临近，台湾选民将面临台湾未来的选择，这个选择可能对区域与全球安全，以及美国在亚洲的利益产生深远影响。

朱立伦这趟访美行，连同往返搭机时间总计12天。他将走访华府、纽约、洛杉矶、旧金山，在华府停留的时间最长，除发表公开演说，并与美国国安会、国务院、国防部等相关重要官员会面，还会与侨界见面，最后一站是洛杉矶。