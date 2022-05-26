王毅：期待中所关系成中国同太平洋岛国合作典范

中国外长王毅强调，中国和所罗门群岛两国建交，使所国多了一个好朋友，多了一个真诚、可信赖的好伙伴，并期待中所关系能成为中国同太平洋岛国互利合作的典范。

中国外交部在网站上公布，王毅今天（26日）在所罗门群岛首都霍尼亚拉，与所国代总督奥蒂会面时说，中国一贯主张大小国家一律平等和国际关系民主化，反对一切形式的强权霸凌。中所建交是历史的必然，顺应时代潮流，符合两国的根本和长远利益。

王毅说，两年多来，中所关系实现全方位发展，政治互信不断深化，互利合作持续推进，给两国人民带来实实在在好处。中国尊重所罗门群岛同世界各国发展友好关系。

王毅期待中所关系后来居上，成为中国同岛国互利合作的高地，相互信任的典范，并说中国将继续秉持相互支持、相互帮助的南南合作精神，帮助所改善人民生活水平，加快发展振兴。中国也全力支持所罗门群岛办好2023年太平洋岛国运动会，将如期高质量完成中国方面援建的项目。

王毅从今天至6月4日，应邀对所罗门群岛、基里巴斯、萨摩亚、斐济、汤加、瓦努阿图、巴布亚新几内亚、东帝汶等八国进行正式访问，对密克罗尼西亚联邦进行“云访问”，同库克群岛总理兼外长、纽埃总理兼外长举行视频会晤，并在斐济主持召开第二次中国—太平洋岛国外长会。

路透社早前引述公报草案称，王毅在斐济主持会议时，中国将寻求与十几个太平洋岛国达成涵盖警务、安全和数据通信合作的区域性协议。

澳大利亚新总理阿尔巴尼斯之后说，澳洲需要对公报草案内容做出回应。