深圳要求逝者核酸证明？殡仪馆：疫情期间封控管控防范区需要

中国一直以来通过大规模核酸检测控制冠病疫情传播，有网民爆料称深圳市殡仪馆规定需提供逝者核酸检测证明，引起讨论。深圳市殡仪馆回应称，疫情期间，对于封控管控防范区的逝者，需要24小时内核酸检测证明，但就现阶段深圳的疫情形势而言，则无需提供。

据天目新闻报道，有网友昨天晒出（5月25日）一张截图，在“i深圳”APP的“智慧殡葬”页面显示一条温馨提示，其中提到：“在疫情期间，对封控管控防范区的逝者，报丧人除需提供《死亡证明》或《遗体接运单》外，还需根据该区域的核酸检测要求，提供逝者核酸检测证明。”

消息引起一些网友热议，有人调侃“逝者如果核酸阳性需要再隔离14天吗”，指责这是反智行为。

不过，也有不少网友力挺这项规定，认为如果逝者携带病毒，殡仪馆内还有其它人却未被告知，工人直接接触，很有可能被感染。

深圳市疫情防控中心工作人员昨天受询时说，目前没有查询到相关内容的政策和文件，详情建议咨询深圳市殡仪馆。

深圳市殡仪馆工作人员受访时则证实，这项政策自今年以来确实一直存在，由深圳市卫健委、民政局、公安局三个部门联合发布，来自疫情封控管控防范区的报丧者的确需要提供逝者的核酸检测证明。

工作人员还说：“疫情期间，对于封控管控防范区的逝者，一般是要有24小时以内的核酸检测证明，如果没有的话，深圳的防疫站点也能应急做核酸，一两个小时就能出结果。在实在无法出示的情况下，也可以提供家属的核酸证明。如果逝者本身患有冠病，殡仪馆也有相应的政策和处理流程。”

但工作人员也强调，就现阶段深圳的疫情形势而言，报丧流程处于正常状态，无需提供逝者核酸检测证明。