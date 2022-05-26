中国欧盟商会：将帮助中国加快实现碳中和目标

中国欧盟商会联合罗兰贝格昨天（25日）发布报告，明确了中欧双方可深化合作的领域，帮助中国获得先进技术加快实现碳中和目标。

据中国新闻网报道，中国欧盟商会联合罗兰贝格25日发布《碳中和：欧洲企业助力中国实现2060愿景》。报告认为，由于需要遵守欧洲严格的环保法规、满足消费者的需求，以及履行企业的全球碳中和承诺，欧洲企业具备足够能力帮助中国实现2030年碳达峰、2060年碳中和目标。

调查显示，在华经营的欧洲企业中，67%的企业已经设立了碳中和目标并开始采取行动，40%的企业已经建立起以中国业务为重点的脱碳团队，其中许多团队直接向董事会汇报。

中国欧盟商会主席伍德克称，欧盟商会会员相信只要中国利用好手头的所有工具，包括深化市场改革和采用成熟的欧洲技术，就能实现中国设立的“30·60”目标。他还说，鉴于欧洲企业已经在欧洲本土市场积累了扎实推进碳中和的丰富经验，深化欧中在脱碳方面的合作是为明智之举。

罗兰贝格全球管理委员会联席总裁戴璞说，中国在改善应对气候变化上的表现将对保持全球制造业强国的竞争力具有重要意义，因此他建议，中国官方需要迅速制定切实可行的政策，并建立起具备中长期可预测性的商业环境，使欧洲企业能够运用它们的技术和经验，为中国实现碳中和目标做出巨大贡献。