中国小学教材插图被批丑 出版社着手重绘

中国“人教版数学教材”被批人物插图丑陋，歪曲审美、丑化中国人，引发争议，话题也登上微博热搜。人民教育出版社今天（26日）回应称，已联系上插画设计师，并着手重新绘制插图。

据澎湃新闻报道，近几天微博上不少网民贴出人教社版数学教材的封面与内页插图，并称这些插图中的人物眼距宽，无精气神，吐舌，表现出“唐氏综合征面部特征”，画风太丑且不符合中国人形象，是在丑化中国人。也有网民将旧版和新版教材的插图进行对比，批评新版插图的审美观落后旧版一大截。

在人教社认证的微博账号“人民教育出版社微博”的评论区，近日也有不少网友留言发问：“你们的教材为什么要把中国人画成唐氏综合征，为什么丑化中国人？”“人教版小学教材插图为什么那么丑？”“你们的教材为什么要歪曲事实，这是我们的普遍长相吗？”

有网民批评插图中的人物眼距宽，无精气神，吐舌，表现出“唐氏综合征面部特征”，是在丑化中国人。（互联网）

面对批评声浪，人教社官网今天发布《关于人民教育出版社小学数学教材插图的说明》，称已着手重新绘制有关册次数学教材封面和部分插图，改进画法画风，提高艺术水平，充分发挥教材封面和插图的育人作用。人教社还表示，欢迎外界通过意见反馈平台对教材提出意见。

另据极目新闻报道，中国教育部教材局工作人员今天说，他们已关注到此事并介入调查。

中国官媒央广网也对此发声，强调事关下一代教育，“小事”不小。文章说，在审美多元化的社会，没有一个产品设计能让所有人满意，但作为小学教科书封面，设计形象、风格就势必要让大多数人满意，也必须给孩子们一个正向、良好的指引。

文章还说，希望出版社重视封面设计，综合考虑文化、历史、审美等多方面的元素。在对设计方案审核时，可广泛征求大众意见，多考虑社会影响、社会价值，做好法律与社会道德的风险评估。

网传图片显示，引发争议的教材的版式设计和插图来自北京吴勇设计工作室。

百度百科搜索显示，吴勇毕业于中央工艺美术学院（现清华大学美术学院）装潢系书籍装帧专业，是一名著名设计师。

中国教育部办公厅发布的《关于2013年中小学教学用书有关事项的通知》显示，由杨刚、卢江主编，人教社出版的小学数学教材，于2013年通过教育部审定。2013年经教育部审定通过的义务教育阶段教材为：数学、英语、俄语、日语、物理等学科的教材。

根据通知要求，2012年和2013年秋季上述学科的起始年级应使用修订后的教材，2014年秋季上述学科的所有年级全部使用修订后的教材。鉴于2013年用于教材选用时间不足，为保证中小学正常教学秩序，2013年秋季学期各地仍沿用2012年使用的教材版本。如所使用教材的后续册次未获审定通过，应重新选用经审定通过的教材版本。其他情况不得更换教材版本。