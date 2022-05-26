中国国防部：美国是霸凌行为始作俑者

中国国防部发言人吴谦说，美国是国际关系中霸凌行为的始作俑者和集大成者，不但悍然入侵一个主权国家造成大量平民伤亡，还造成惨烈的人道主义灾难。

据中国国防部官网消息，有记者今天（26日）在国防部例行记者会上提问，指美国防长奥斯汀近日出席参议院听证会时称，美国军力部署的重点是对抗中国“咄咄逼人的霸凌行为”。美国参谋长联席会议主席米利则称，美国正面对均有强大军力的中俄两国，两国企图从根本上破坏以规则为基础的国际秩序，中国对此有何评论？

中国国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦回答说，美国言论一如既往，体现出浓浓的冷战思维、霸权心态和面对中国和平崛起的焦虑。“美国的用词不论是‘霸凌行为’，还是‘破坏国际规则与秩序’，我看字字句句说的都是美国自己”。

吴谦指出，说到国际关系中的“霸凌行为”，美国是当之无愧的始作俑者和集大成者。在伊拉克，美国凭借一管不知是什么的白色粉末就悍然入侵一个主权国家，造成大量平民伤亡，多少家庭流离失所。在叙利亚，美国利用“白头盔”组织虚假视频，武装干涉叙内政，造成了惨烈的人道主义灾难。中国人民不会忘记，23年前的5月，以美国为首的北约轰炸中国驻南斯拉夫使馆，对中国人民又欠下了一笔血债。这既是霸凌，更是罪行。

吴谦提及，说到以规则为基础的国际秩序，美国是全球公认的规则破坏者。众所周知，美国最喜欢拿“规则”说事，但最不把规则当回事的国家恰恰就是美国。美国对国际法和国际规则合则用、不合则弃，近年来曾陆续退出《伊朗核问题全面协议》《中导条约》《开放天空条约》等，充分展示了其自私和虚伪的面目。在这个问题上，最没有资格指责他国的就是美国。

吴谦说：“我们要求美国停止将‘家法帮规’包装成国际规则、推行美式‘霸权秩序’的错误做法，客观理性地接受中国的和平发展。这有利于中美关系，也有利于世界的和平稳定”。