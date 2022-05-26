澳总理：中国寻求与更多太平洋岛国缔结安全协议

澳大利亚新任总理阿尔巴尼斯警告称，中国正计划以与所罗门群岛缔结的安全协议作为先驱，寻求与更多太平洋岛国签署类似的安全协议。

据彭博社报道，阿尔巴尼斯周四（26日）说，与所罗门群岛缔结的安全协议只是中国政府在太平洋地区雄心的开始。他认为，中国将这项协议视为往后与更多太平洋岛国签署协议的前奏，这也是中国国务委员兼外长王毅访问太平洋岛国的背景。

阿尔巴尼斯希望通过增加对外援助资金和基础建设的支持来加强澳洲与太平洋岛国的关系，他还承诺将在气候变化议题上付诸更多行动。在气候变化议题上，阿尔巴尼斯对前任总理莫里森抱持批评态度。

他说，前任政府在太平洋岛国的外交上“失了球”，新任政府不能再犯下同样的错误，并强调要重新与太平洋地区接触。但他也提到，太平洋岛国都是主权国家，“我们需要尊重这一点，但我们也需要提供更多支持”。

中国上月宣布与所罗门群岛缔结双边安全合作协议。尽管中所协议的最终版本尚未公开，但3月份发布的草案版本显示，中国军舰有望获得距离澳大利亚海岸线仅2000公里的安全港。有评论形容这是二战结束以来澳大利亚外交在太平洋地区的最严重失败。

王毅从今天起至6月4日，应邀对所罗门群岛、基里巴斯等八国进行正式访问。路透社报道披露，王毅下周在斐济主持外长会议时，中国将寻求与十几个太平洋岛国达成涵盖警务、安全和数据通信合作的区域性协议。

他今天在所罗门群岛首都霍尼亚拉与所国代总督奥蒂会面时说，中国和所罗门群岛两国建交，使所国多了一个好朋友，并期待中所关系能成为中国同太平洋岛国互利合作的典范。

澳大利亚外交部长黄英贤在周四于斐济发表的讲话中，则表明澳洲对太平洋国家的援助帮衬不会附带条件，称未来澳大利亚仍将是太平洋地区的重要发展伙伴。她同时指责上届政府忽视了“对气候变化采取行动的责任”，以致于破坏了双方的关系。