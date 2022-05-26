香港“注塑机大王”蒋震追思会 多名政商界人士到场致意

有“注塑机大王”之称的香港著名工业家蒋震追思会今天（26日）举行，包括香港候任特首李家超、前特首梁振英及合和实业主席胡应湘等多名政商界人士到场致意。

综合网媒“香港01”和香港商业电台报道，香港上市工业公司震雄集团创办人兼荣誉主席蒋震今年3月13日逝世，享寿100岁。

蒋震追思会今天下午在湾仔会展中心举行，李家超、中国全国政协副主席梁振英、中国全国人大常委谭耀宗、财政司司长陈茂波、公务员事务局局长聂德权、立法会主席梁君彦、合和实业主席胡应湘、香港大学医学院院长梁卓伟和民主党前主席刘慧卿等到场致意。

追思会现场播放蒋震的相片，布景板印有《论语》语句：“学而不厌，诲人不倦。发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至。”

据蒋震家人在报章刊登的讣闻，蒋震追思会委员会主任为梁振英，副主任为现任特首林郑月娥﹑李家超，以及香港中联办副主任谭铁牛。

追思会委员包括陈茂波、谭耀宗、行政会议召集人陈智思、基本法委员会副主任谭惠珠、长和系创办人李嘉诚﹑东亚银行主席李国宝、合和实业主席胡应湘、香港中文大学校长段崇智﹑香港大学校长张翔，以及香港理工大学校长滕锦光等。

讣闻指出蒋震是香港一代工业钜子，更是一位心系家国﹑热心公益的企业家。他在1966年发明了香港首部十安士螺丝直射注塑机，并赢得“注塑机大王”美誉。他也曾任港事顾问，分别获得港大﹑理大及公开大学颁授荣誉博士。