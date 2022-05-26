中国商务部：持续推进加入CPTPP和DEPA

中国商务部今天（26日）说，中国将持续推进加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）和《数码经济伙伴关系协定》（DEPA），坚持对标高标准国际经贸规则，全面扩大高水平对外开放。

据澎湃新闻报道，中国商务部新闻发言人高峰今天在例行发布会上说，中国将继续致力于实现全面、高水平的亚太自贸区，在数字经济、绿色经济等领域提出工作计划，并积极参与制定新的推进亚太自贸区发展的指导性文件。

他续称，中国将持续推进加入CPTPP和DEPA，坚持对标高标准国际经贸规则，全面扩大高水平对外开放；继续高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）维护区域产业链供应链安全稳定。中国还将与亚细安成员共同努力，积极打造中国—亚细安自贸区3.0版，构建更加互惠互利的双边和区域经贸关系。

针对冠病疫苗知识产权豁免提案，高峰说，中国始终支持冠病疫苗知识产权豁免，作为多边贸易体制的坚定支持者和抗疫国际合作的重要贡献方，遵循世贸组织公平、透明、非歧视等基本原则，为提升发展中成员对冠病疫苗的可及性和可负担性做出贡献。

另外，高峰还说，中国全国物流不通畅问题正在逐步改善，下一步商务部将积极开展工作确保物流通畅，包括保障外贸货物国内运输畅通、持续缓解国际物流压力、及时解决企业实际难题、拓展外贸产业发展空间。