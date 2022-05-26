李希当选中共广东省委书记

中共广东省第13次代表大会召开第一次全会，李希当选为广东省委书记。

据南方报业传媒集团旗下“南方+”客户端消息，中国共产党广东省第13次代表大会第一次全体会议今天（26日）在广州召开，全会选出中国共产党广东省第13届委员会常务委员会委员和书记、副书记。

李希、王伟中、孟凡利、林克庆、宋福龙、张福海、陈建文、张虎、王曦、袁古洁、张晓强、王瑞军当选为省委常委，李希当选为省委书记，王伟中、孟凡利当选为省委副书记。

今年65岁的李希2017年10月25日在中共十九届一中全会上当选中央政治局委员，同年10月28日，他接替胡春华出任广东省委书记。

另外，《北京日报》旗下公众号“长安街知事”注意到，在本届广东省委常委中，王曦、袁古洁、张晓强、王瑞军为新任常委。

公开资料显示，王曦，男，汉族，1966年8月生，研究生，中共党员，现任十九届中央候补委员，广东省委常委，省政府副省长、党组成员；袁古洁，女，汉族，1968年5月生，研究生，中共党员，现任广东省委常委，茂名市委书记、市人大常委会主任；张晓强，男，汉族，1975年11月生，大学，中共党员，现任广东省委常委，汕尾市委书记、市人大常委会主任；王瑞军，男，汉族，1970年10月生，在职研究生，中共党员，现任广东省委常委，韶关市委书记、市人大常委会主任。