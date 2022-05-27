秦刚认为一中原则遭到严重破坏

中国驻美国大使秦刚强调，一个中国原则一直是中美关系与台海和平稳定的基石，但这一基石正面临前所未有的威胁，并遭到严重破坏。

秦刚昨天（26日）在香港《南华早报》撰文，中国驻美使馆网站也刊登了文章的中文版本。

秦刚写道，中国政府积极真诚地推动两岸关系和平发展，愿尽最大努力实现和平统一，并说中国大陆不承诺放弃使用武力，决非针对台湾民众，而是要威慑台独分子和外部势力干涉。他认为，促进和平统一和不放弃使用武力，如同一个硬币的两面，根本目的都是要为和平统一争取有利条件。

他强调，要实现和平统一，就必须坚定维护一个中国原则，即世界上只有一个中国，台湾不是一个主权国家，而是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。

秦刚批评台湾的蔡英文政府拒不接受体现一个中国原则的九二共识，变换手法搞渐进式台独。

他也指美国政府一面声称一个中国政策没有改变，不支持台独，不希望与中国发生冲突对抗，另一面却把台当作“第一岛链战略支点”来遏制中国，不断虚化掏空一个中国政策。

秦刚说：“美方把单方面炮制的所谓‘与台湾关系法’‘对台六项保证’凌驾于中美双边共识即三个联合公报之上，严重违反国际关系基本准则。美方大肆提升美台官方关系，不断派高官访台，却说是为促进非官方关系。美方说希望台海和平，却售台大量先进武器，无疑是火上浇油。美方的错误做法严重助长‘台独’分裂势力的嚣张气焰，正把台海变成危险的火药桶。”

秦刚强调，台湾和乌克兰两个问题性质完全不同，乌克兰是主权国家，而台湾从来都不是主权国家，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉，包括乌克兰在内任何国家的主权和领土完整理应得到尊重，中国在台湾问题上的主权和领土完整也必须得到尊重。

他说：“在这个事关中方核心利益的问题上，我们没有任何妥协退让的余地。美方有关‘战略清晰’或‘战略模糊’的讨论纯粹是浪费时间。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。”

秦刚也说，相信今天美国人民也不会允许任何一个州在外部势力支持下从美国分裂出去，并希望今天美国能够以同理心、责任心，真正恪守一个中国原则，真正支持两岸和平统一。