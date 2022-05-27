英国对中企相关公司收购晶片厂启动国安调查

英国政府决定就一家与中国有关的荷兰公司收购当地最大的晶片厂启动国家安全审查。同时，英国国会一个委员会宣布，启动一项调查研究英国半导体产业面对什么机遇和挑战。

据美国之音报道，英国政府决定，就当地最大的半导体公司被一间与中国政府有密切关系的公司收购，并宣布启动国家安全审查。

位于英国威尔斯的纽波特晶圆制造公司(Newport Wafer Fab)去年被中资企业闻泰科技(Wingtech)全资拥有的荷兰安世半导体公司(Nexperia)收购。纽波特晶圆制造公司曾经参与最少14个由英国公共资金支持的项目，包括一个设计战斗机雷达系统的项目。英国一些政界人士担心有关收购将影响国家安全，因此要求政府介入。

英国商务大臣克沃滕(Kwasi Kwarteng)5月25日星期三在推特指，英国欢迎海外投资，但投资不能威胁英国的国家安全。

克沃滕指，审查是依据今年年初生效的《国家安全与投资法》(National Security and Investment Act)进行。

根据该法例，英国可以基于“公共利益”，在涉及国家安全问题时阻止并购交易。英国政府有30个工作天执行审查，并且可以延长到45个工作天。

安世半导体公司发言人指，已经得知政府的决定，并表示欢迎这次双方接触的机会，为他们在英国的活动及投资计划作一次有意义的辩论。

根据荷兰分析公司Datenna的资料，闻泰科技30%的股权可以追朔到中国政府。英国国家网络安全中心(National Cyber Security Centre)前主管马丁(Ciaran Martin)曾经指，收购案比起容许中国电讯公司华为建设英国的5G网络构成更大的危险。

去年收购案曝光之后，英国首相约翰逊(Boris Johnson)透露，他的国家安全顾问洛夫格罗夫(Stephen Lovegrove)将会审查这宗收购案。但今年四月初， 英国国会外交事务委员会发表报告，指没有证据显示英国政府有进行审查。

除了英国政界关注，九名美国国会众议员，包括众议院外交事务委员会首席共和党议员麦克考(Michael McCaul)，四月底曾经去信美国总统拜登，指出事件的安全问题，要求他建议英国政府阻止收购案。