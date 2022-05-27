王毅：中国无意在所罗门设军事基地

中国国务委员兼外交部长王毅说，中国与所罗门群岛签署的安全协议合乎情理法，一切都在阳光下进行，并强调中国无意在所罗门设立军事基地。

据中国外交部官网消息，王毅昨天（26日）抵达所罗门群岛进行一天的正式访问，先后与所罗门群岛代总督奥蒂、外长马内莱和总理索加瓦雷会晤，并与马内莱举行联合记者会。

针对中所安全协议引起的议论和猜疑，王毅在记者会上说，中方同所方商签的安全合作框架协议，是主权国家之间的合作，旨在协助所方提升警务执法能力，支持所方更好地维护社会治安，同时保护在所中国公民和机构安全，合情合理合法，一切都在阳光下运行。

王毅进一步阐述了中方同所罗门群岛推进安全合作的三项原则：

一、充分尊重所方国家主权。中所合作以所方需求和要求为依据，以所方同意为前提，以平等协商为基础。搞强买强卖、干涉所方内政、损害别国利益，从来不是中国的外交政策，更不是中国人的行事风格。

二、协助维护所社会稳定。中所安全合作包括应所方要求，协助依法维持社会秩序、保护人员生命和财产安全、实施人道主义救援、自然灾害应对，目的在于帮助所方加强警察能力建设，弥补安全治理赤字，维护所国内稳定与长治久安。中所安全合作光明磊落，坦坦荡荡，不强加于人、不针对第三方，也无意建立军事基地。

三、与地区安排并行不悖。中方支持太平洋岛国加强安全合作，支持岛国携手应对地区安全挑战，支持现有地区安全合作安排。同时，中所安全合作与地区现有安排目标一致、利益相通、互为补充，符合所方和南太地区的共同利益。

王毅强调，太平洋岛国都是主权独立国家，不是谁家的“后院”；都有权做出自己的选择，而不是做别人的附庸。对中所正常安全合作的任何抹黑攻击都见不得阳光，任何干扰破坏都不可能得逞。

所国外长马内莱欢迎所中建交以来首个中国高级别代表团访所，并在与王毅会晤时说，这次历史性访问对两国关系具有里程碑意义。

马内莱说，平等相待、相互尊重是所中关系的基石。所将始终坚定奉行一个中国政策，坚定支持中国维护主权和领土完整。中国已成为所的亲密朋友和重要发展伙伴，两国签署的各项协议均得到有效落实。中国以实际行动践行人类命运共同体理念，中方的支持为所发展经济、改善民生、抗击疫情发挥了重要作用，为所带来大量就业，所方对所中合作前景充满期待。

所国总理索加瓦雷在与王毅会晤时说，中国已成为所最大的基础设施合作伙伴和可信赖的发展伙伴，感谢中方为所提供抗疫物资、快速检测设备并派遣医疗队，赞赏中方在霍尼亚拉发生骚乱后及时提供警用物资，派遣警务顾问，助力所维护社会治安。所中在平等相待、相互尊重基础上开展合作，各领域联系日益紧密，为所人民带来实实在在的福祉。

索加瓦雷还感谢中方在联合国安理会为所方仗义执言，表示愿继续加强同中方在国际事务中的沟通协作。