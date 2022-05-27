彭博：防疫与经济两难下 中国官员无所适从

虽然中国国务院总理李克强前天（25日）在10万人参加的稳住经济大盘会议上要求确保经济增长不滑出合理区间，但在清零政策未改变的情况下，中国官员对防疫仍不敢放松。

据彭博社报道，许多负责政策落实的政府官员不确定该如何是好，因为中共总书记习近平始终强调各级官员要坚持动态清零防疫方针，而李克强又不断敦促他们稳住经济大盘、实现既定增长目标。

八名地方政府高级官员和金融官员称，这种两难困境导致中国这个向来高效落实中央政策的国家无所适从。因未获授权公开讲话，这些官员要求不具名。

虽然投资者和分析师认为李克强临时召开的会议是为了增强对稳经济紧迫性的共识，但四位高级官员说，这并没有改变他们对防疫第一的认知。一位官员说，以自己从政的经验看，如果不能控制疫情，干部的努力就毫无意义，而启动经济项目带来的加分有限。

全国稳住经济大盘电视电话会议25日下午召开，中国国务院总理李克强警告中国经济目前的困难“在某些方面和一定程度上比2020年疫情严重冲击时还大。”他说，中国必须避免第二季度经济萎缩，如果不能以一定速度持续增长，中国将付出巨大代价，将面临漫长的经济复苏道路，这意味着第二季度经济增长必须为正。

李克强周三大会的通知对象直达县级，囊括了几乎所有政府部门，中国媒体估计参加者超过10万。不过，彭博社的分析指，李克强的这个大会，有个细节或许最能说明问题：哪些人没有出席。一位官员说，许多城市的党委书记缺席，因为他们必须集中精力做疫情防控，这说明防疫重于经济。市委书记出席会议并非强制。

严格的清零防疫措施已给中国经济造成严重影响。官方数据显示，中国4月份工业增加值自2020年以来首次萎缩，4月份城镇调查失业率攀升至6.1%，接近纪录高点。根据彭博汇总八个早期指标的一个综合指数，中国经济5月份仍然深陷低迷。

虽然中国政府设定了5.5%左右的全年经济增长目标，但接受彭博调查的经济学家预测，中国经济今年将增长4.5%，在以防疫为优先的情况下，今年可能有史以来第一次大幅错过经济增长目标。

不过，也有一些分析师对未来表示乐观，认为最坏的情况很快就会过去。

“李克强总理的讲话对于将预期调整得更加现实非常重要，”摩根大通亚太股票研究主管詹姆斯·沙利文（James Sullivan）说，“我们可以开始展望未来了。”