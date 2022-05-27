网文盗版损失庞大 522名作家联名倡反盗版

中国版权协会连同522名网络作家联名发布反盗版倡议书，这是网络文学行业最大规模的一次集体呼吁。

据界面新闻报道，“522位网络作家联名倡议反盗版”这一话题在当日早上迅速登上微博热搜。

《报告》指出，2021年中国网络文学产业规模达到358亿元（人民币，下同，72.92亿新元），同比增长24.1%，用户规模5.02亿，占网民整体48.6%，同比增长9.1%。网络文学的IP全版权运营带动了游戏、影视、动漫、音乐、音频等合计约3037亿元的市场。

可是，中国网络文学在高速发展的同时，网络文学产业在2021年的盗版损失规模为62亿元，同比上升2.8%，保守估计已侵占产业17.3%的市场份额。

截至2021年12月，盗版平台整体月度活跃用户量为4371万，占在线阅读用户量的14.1%。多数网络文学平台每年有80%以上的作品被盗版；82.6%的网络作家深受盗版侵害，其中频繁经历盗版的比例超过四成。

报告指出，盗版平台及搜索引擎、应用市场两大入口渠道已经成为网络文学盗版侵权的主要途径。

以“笔趣阁”为首的盗版平台也是这次《报告》和《倡议书》中声讨的对象。“笔趣阁”是中国最早的一批盗版小说阅读平台，靠作品的免费阅读吸引了大量用户与流量，后被处理关停。可是，“笔趣阁”至今依然拥有许多站点，且不少站点通过国外服务器躲避监管和盗版打击，所以它依旧给这些创作平台和创作者带来十分恶劣的影响。

搜索引擎作为互联网的入口已逐步发展为读者获取盗版内容的首要平台。近7成网络文学平台和近8成作家认为，搜索引擎是网络文学盗版内容传播的主要途径。

其中，搜索引擎的竞价排名、聚合链接和转码阅读三个功能又加剧了盗版内容传播。以竞价排名为例，不少盗版平台权重甚至超过正版平台，出现在搜索结果前位以及突出展示的广告位，对读者起到了误导作用。

在艰难的维权环境下，作家和网文平台合作发展出自己的维权阵地。今年4月，业内首个盗版举报公示平台“全民反盗版联盟”正式上线。该联盟由多位知名作家联合发起，网文平台提供技术支持，为作家提供“随时发现，随时上传，随时公示”的维权阵地，让作家和读者能对重点侵权渠道进行集中举报，通过全民监督推动侵权渠道整改。