港理大研发出便携式冠病抗体检测仪

香港理工大学昨天（26日）宣布，该校应用物理学系研究团队利用有机电化学晶体管技术（OECT），成功研发了一款高灵敏度便携式冠病抗体检测仪。

据中新社报道，理大发布的新闻稿称，目前测试人体是否存有冠病“免疫球蛋白G抗体（IgG）”，需要到医院或专业的检测机构抽取血清样本，使用大型医疗设备以酶联免疫法（ELISA）测试抗体浓度，由测试到取得结果，需时大约两天，且检测成本高。至于另一种以侧流式免疫测定法（LFIA）的抗体快速诊断方案，其灵敏度则较低，不能测量抗体含量的水平。

而理大研究团队所研发的冠病抗体检测仪则具有高灵敏度、便携、快速、操作简易及低成本多项优点。检测程序非常简单，首先启动检测仪，将检测仪与手机应用程序通过蓝牙连接，将唾液（亦可使用血清）样本滴在检测仪的晶体管测试区，让抗体与抗原产生反应，5分钟后将唾液样本吸走，再将电解质滴在测试区。在手机应用程序上按键开始检测，大约20秒后，手机应用程序便会显示唾液样本的抗体水平。

理大称，使用此抗体检测仪的整个检测过程，需时少于6分钟。抗体检测仪可检测抗体的浓度足以覆盖人体唾液内的抗体水平，合乎对唾液的精细分析所需的灵敏度。

据悉，研究团队的下一步计划是申请研究资助，以进行临床研究，届时将与不同的医疗及检测机构合作。团队期望研究成果可尽快推出市场，以及将此崭新的检测仪应用于检测其他病毒的抗体，为对抗不同疾病，以及对流行病学分析及疫苗研发方面作出贡献。