台湾突击搜查10家涉嫌挖角技术人才的陆企

台湾执法部门对十家涉嫌非法挖角芯片工程师及其他技术人才的中国大陆公司进行了突击搜查。台湾拥有台积电等大型芯片企业，具有全球最强的半导体芯片制造能力。

据台湾中央社和路透社综合报道，台湾法务部调查局昨天（26日）称，在包括台北和台湾半导体高科技中心新竹等地，同步搜查了10家未经批准违法在台经营的中国大陆公司或研发据点，询问调查近70人次。

调查局透露，在侦办过程中发现，中国大陆公司为规避查办，已通过由个人据点办公室与中国大陆公司直联方式或经第三地投资的公司，隐匿身份或资金迂回进入台湾从事业务，借以规避法律规范。

调查局称，中国大陆企业违法挖角台湾高科技产业人才，已严重影响台湾的安全和国际竞争力。调查局3月9日报请五处检察署检察官指挥，进行第一波同步侦办大陆企业来台非法从事挖角人才的案件，共查处11家。台湾立法院5月20日三读通过《台湾地区与大陆地区人民关系条例》修正案，以完备因应。随后，调查局5月23至26日发动第二波同步侦办行动，搜查了10家违法经营的中国公司或研发据点。

调查局没有点出目前被调查的公司的全名，只是称包括集成电路设计公司和电子零件制造公司等。台湾调查局一名资深官员上个月告诉记者，已经对约100家被怀疑非法挖角技术人才的中国大陆公司展开调查。