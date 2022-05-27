布林肯：美国不支持台湾独立

美国国务卿布林肯昨天（26日）发表拜登政府对华政策演说时明确指出，美国不支持台湾独立。

布林肯美东时间26日上午10时（新加坡时间昨晚10时）在乔治华盛顿大学发表对华政策演说。

在谈及台湾议题时，布林肯说，美国数十年来的历任政府都对台湾采取相同政策。“就如总统所说，我们的政策从未改变。美国持续恪守基于《台湾关系法》、美中三个联合公报和六项保证的‘一个中国’政策。我们反对两岸任何一方单边改变现状；我们不支持台湾独立；我们预期海峡两岸通过和平方式解决分歧”。

他说，华盛顿在台湾海峡的和平与稳定有着持久的利益。美国将基于《台湾关系法》的承诺协助台湾保持足够的自我防卫能力，就如《台湾关系法》所言，“坚守我们的能力抵挡任何能对台湾的安全、社会或经济体制造成破坏的武力或胁迫方式”。

布林肯指出，美国与台湾保持坚定的非官方关系，台湾是（亚洲）地区充满活力的民主政体且先进的经济体。

他也说，华盛顿将在共同利益和价值观上，持续扩大与台湾的合作，支持台湾有意义地参与国际社会，深化美台经济关系，这一切都与美国“一个中国”政策保持一致。

美国国务院本月较早前在网站上删除“美国不支持台独”“台湾是中国的一部分”字句，引起中国大陆的不满。之后，总统拜登在访问日本时称，如果中国大陆攻台，美国愿意动用军力保卫台湾，但美国官员不久后澄清，美国对台政策不变。这也让布林肯的对华政策演说特别引人关注。

布林肯认为，虽然美国对台的政策没变，但北京对台的胁迫日益提升，就像尝试切断台湾与世界各国的关系，阻止台湾参与国际组织。

他说，北京挑衅论调和活动日渐增加，就像人民解放军战机几乎每天飞近台湾空域。这些言词和举动严重破坏稳定。他们冒着误算的风险，威胁着台湾海峡的和平与稳定。

布林肯表明，拜登总统与印太盟友和伙伴的磋商显示，保持台湾海峡的和平与稳定不仅是美国的利益，也是国际社会的关切，对区域和全球安全与繁荣至关重要。

台湾外交部昨天回应布林肯演说时表明，乐见布林肯再次重申美方坚守对台湾的安全承诺，并且将继续支持台湾参与国际事务。

据台湾外交部官网消息，美国国务卿布林肯美东时间26日在乔治华盛顿大学发表对中国大陆的政策演说，勾勒拜登政府对大陆的战略全貌。布林肯在演说中聚焦美中战略竞争关系，并重申美国持续恪遵基于《台湾关系法》、美中三公报及六项保证的“一中政策”，也谴责中国大陆政府持续加大对台湾的安全及外交胁迫行径，强调美国反对片面改变台海现状等长期立场。

由于台美一直有紧密良好的沟通管道，美方在事前已经分别在华府及台北就国务卿的演说向台方详尽简报。台湾外交部乐见布林肯再次重申美方坚守对台湾的安全承诺，并且将继续支持台湾参与国际事务。

中国大陆对台湾在安全、经济及国际参与无所不用其极的打压，已引起美国及国际社会的高度关切。面对中国大陆政府不断挑战且破坏以规则为基础的国际秩序，有赖全球民主盟友及伙伴团结合作、共同应处。台湾将持续与美国及其他理念相近国家紧密合作，共同对抗威权扩张，维护台海安全，以及印太区域的和平、稳定与繁荣。