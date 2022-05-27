野村：中国政府或面临6万亿人民币的预算资金缺口

野村控股称，中国各地爆发冠病疫情，以及各城市长时间封控抗疫，导致政府预算缺口不断扩大，或高达6万亿元人民币（下同，约1.22万亿新元）。

据彭博社报道，以陆挺为首的野村经济学家在周四的报告中写道，尽管经济减速情况恶化且信贷需求减弱，但北京不大可能大幅扩大已有支出计划。这是因为政府现在面临着约6万亿元人民币的巨大资金缺口，如果想要落实“已经相当积极”的财政政策，就必须加以填补。

“我们预计北京将利用各种手段和渠道”来筹集资金，可能的选择包括特别主权债券，政策性银行加大贷款，以及允许地方政府融资平台借入更多资金。他们补充说，新刺激措施很多“只会用于填补资金缺口”。

中国政府财政状况在4月份恶化，其间为落实冠病疫情动态清零政策财政支出上升，而政府向纳税人退税来帮助企业应对疫情冲击影响，又导致收入大降。已经有人呼吁加大刺激力度，例如发行更多国债。

野村分析师说，中国已经计划的财政支出“雄心勃勃”。他们估计，今年的预算总额（包括年度预算中列明的部分，加上增值税退税和去年未用完的地方政府专项债券募集资金）将大增16%，达到41万亿元以上 。这将远高于2021年的下降2%和2020年的增长11%。

他们指，北京在3月初公布年度预算时，大大高估了财政收入和土地出让收入。疫情频发也推高了预算。

今年前四个月，中国的财政收入——主要是税费收入——同比下降4.8%，至7.4万亿元；而教育和医疗等领域的一般性支出增长5.9%，至8.1万亿元。据财政部数据，政府基金收入——主要是出售土地所得——同比下降近28%，而这一类别下的支出增长35%。

“北京现在担心的是，可能没有足够的资金来支持计划支出增长16%，”野村分析师写道。