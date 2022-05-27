中国对城乡所有自建房进行排查

长沙自建房倒塌事故发生后，中国国务院要求地方对域内城乡所有自建房进行排查摸底。

据新华社报道，中国国务院办公厅印发《全国自建房安全专项整治工作方案》，要求地方对本行政区域内城乡所有自建房进行排查摸底，全面摸清自建房结构安全性、经营安全性、房屋建设合法合规性等基本情况。建立整治台账，实行销号管理。

文件要求地方对存在安全隐患的自建房实施分类整治，确保整改到位。组织开展“百日行动”，对危及公共安全的经营性自建房快查快改、立查立改，发现存在严重安全隐患、不具备经营和使用条件的，要立即采取停止使用等管控措施，隐患彻底消除前不得恢复使用，坚决防止重特大事故发生。

国务院还要求严控增量风险，三层及以上城乡新建房屋，以及经营性自建房必须经过专业设计和专业施工。房屋产权人或使用人在办理相关经营许可、开展经营活动前应依法依规取得房屋安全鉴定合格证明。加强日常检查，加快建立房屋安全隐患常态化巡查发现机制。

国务院还成立全国自建房安全专项整治工作部际协调机制，负责组织实施专项整治工作。

长沙自建房倒塌事故发生于4月29日，事故共造成53人遇难，10人获救。倒塌房屋系居民自建房，一共八层楼，其中一楼为门面，二楼为饭店，三楼为放映咖啡馆，四至六楼为家庭旅馆，七、八楼为自住房，该自建房2012年为六层，2018年加建到八层，承租户对房屋有不同程度的结构改动。