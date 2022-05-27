解约应届生只因超过24岁 中国联通致歉

中国一名应届生透露，其通过去年秋招与中国联通河源分公司签订了三方协议，但随后公司却以“本科应届毕业生不超过24岁”的规定为由与其解除协议。消息发酵后迅速登上热搜，广东联通方面对此回应称，将认真反省并改进招聘工作，规范招聘流程和条件。

据新浪新闻报道，一位接近中国联通的人士透露，之前没有听说过类似的年龄限制政策。“这应该是分公司人力自己定的规定，大部分基层分公司人力领导都非专业出身，所以有可能会做出这样想当然的决策。”

上海申宜禾律师事务所合伙人王龙国律师则指出，用人单位称毕业生已经超过单位规定的招聘年龄，该理由不成立，因为在签署三方协议之前，用人单位就应该审核毕业生的年龄。

爆料的应届生称，其在1998年2月出生，今年刚满24岁，签三方之前都经过背调审核。“目前分公司有六人都因年龄被解约。现在已经快毕业，但秋招春招都结束了，很难再找工作。”

该应届生还提到，根据与中国联通签订的三方协议，如有违约，违约方无需支付违约金额。而另一份合同则显示，如有一方变更协议，需要提前15天征得另一方同意，并支付违约金5000元（人民币，下同，约1000新元）。

对于此事，河源联通今日发布声明称，已与相关同学进行沟通并消除误解，并将严守契约精神，履行就业协议，相关同学可按协议约定如期办理入职手续。广东联通随后亦发布声明致歉，并称会认真反省并改进招聘工作，规范招聘流程和条件，确保招聘工作公平、公正、公开。