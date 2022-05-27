日本官员：辽宁舰的活动影响海洋安全环境

日本防卫省武官最高领导、统合幕僚长山崎幸二26日说，中国大陆“辽宁舰”航母在冲绳以南的太平洋海域停留了大约三周，舰载战机与直升机起降达到300架次以上。他说，“这是辽宁舰此前没有过的活动，对安全环境的影响很大。”

据共同社报道，本月2日，辽宁舰从东海穿过冲绳本岛与宫古岛之间驶入太平洋，导弹驱逐舰、综合补给舰等一同航行。辽宁舰于21日回到东海，其间12天有舰载机起降。日本海上自卫队出动护卫舰“出云”号，持续追踪监视了一周以上。

辽宁舰2016年以后开始在太平洋出没。此次起降舰载机架次超过2018、2020和2022年确认到的数值，创出新高。此外辽宁舰还在靠近台湾的海域活动，日本防卫省内部有观点认为，这是设想台湾出现突发事态时应对美国军舰的活动。

本月18日，中国大陆两架搭载了疑为反舰导弹物体的轰炸机在冲绳本岛与宫古岛之间往返飞行。分析认为，这是与当时正在冲绳以南的辽宁舰进行的协同训练。

美国总统拜登抵达日本后，日美澳印“四边机制”（Quad）首脑会议在东京举行的24日，中方与俄罗斯轰炸机实施了联合飞行。加之25日朝鲜发射弹道导弹，日美当天也在日本海实施了战机联合战术训练加以牵制。

山崎分析称：“辽宁舰每一次训练都在扩大行动范围，且持续时间更长，正在努力提升海空综合作战能力。”

